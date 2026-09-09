Verso Napoli-Bologna: dubbi di formazione per Tedesco

Domenica pomeriggio alle ore 18.00 andrà in scena Napoli-Bologna. Allo stadio Maradona i rossoblù arriveranno in seguito a due sconfitte e al pareggio raggiunto in extremis nel derby emiliano con il Sassuolo. Domenico Tedesco sconterà la sua prima (delle due) giornata di squalifica: in panchina andrà il suo vice, Andrea Tarozzi. Neanche i partenopei percorrono il proprio momento migliore: due sconfitte consecutive sono infatti arrivate nelle sfide d’alta classifica contro Como e Inter.

Bologna, tra scelte obbligate e tanti dubbi

In porta dovrebbe esserci Skorupski, usiamo il condizionale appositamente, ma occhio alla scalata delle gerarchie di Pessina. Bernardeschi e Cambiaghi sono praticamente certi di un posto, con Mbangula pronto a subentrare; fermo ancora ai box Riccardo Orsolini. I dubbi di formazione fanno parte anche dell’edizione odierna de il Resto del Carlino. La bagarre tra Piccoli e Dovbyk è destinata a protrarsi fino a poche ore dall’inizio del match. Si potrebbe rivedere Helland e lo schieramento iniziale sui terzini potrebbe essere nuovamente modificato, mentre a centrocampo Moro si candida per una maglia da titolare.

Questo pomeriggio alle 18.00 riprenderanno gli allenamenti a Casteldebole, in seguito al martedì di riposo. Alle 21.00, con ogni probabilità, lo staff tecnico sarà davanti al televisore per studiare la squadra di Allegri che se la vedrà in Champions League contro l’Arsenal. Gli unici indisponibili per la trasferta di Napoli saranno Orsolini ed El Azzouzi, fermati dai rispettivi problemi fisici. Torneranno a disposizione di mister Tedesco e del Bologna dopo la sosta per le nazionali. L’obiettivo è essere convocabili nella trasferta di Lecce dell’11 ottobre.

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