Heggem protagonista: la Norvegia batte la Danimarca 3-2

Esordio da incorniciare per Heggem, difensore del Bologna, sceso in campo dal primo minuto e rimasto sul rettangolo verde per l’intero arco del match con la maglia della Norvegia. La selezione scandinava ha inaugurato il suo cammino in Nations League superando la Danimarca con un pirotecnico 3-2 al termine di una sfida ricca di emozioni, capovolgimenti di fronte e giocate di altissimo livello tecnico.

L’uno-due norvegese e la reazione danese

La partita si accende subito grazie alla verve dei padroni di casa. A sbloccare il punteggio ci pensa Oscar Bobb, abile a sfruttare gli spazi concessi dalla retroguardia avversaria e a firmare il vantaggio. Poco dopo sale in cattedra il solito Erling Haaland, implacabile sotto porta nel realizzare il gol del raddoppio che sembrava poter chiudere anzitempo i conti.

La Danimarca, tuttavia, non si scompone e riapre i giochi prima dell’intervallo con una splendida punizione di Damsgaard, una vera e propria pennellata che non ha lasciato scampo al portiere. Nella ripresa i padroni di casa aumentano la pressione e trovano il meritevole pareggio con Rasmus Højlund, lesto a ribadire in rete una respinta corta dell’estremo difensore norvegese.

La firma decisiva del bomber e il trionfo per Heggem e compagni

Quando il match sembrava destinato a chiudersi in parità, la Norvegia estrae dal cilindro la giocata decisiva sfruttando i calci piazzati. Su un corner battuto con precisione chirurgica, gli ospiti disegnano un ottimo schema da calcio d’angolo che sorprende la difesa danese: Haaland anticipa tutti sul primo palo e insacca la rete del definitivo 3-2.

Per Heggem e compagni si tratta di tre punti pesantissimi che lanciano la nazionale nel girone, confermando la solidità del reparto arretrato guidato dal felsineo. Una prova di grande carattere per tutta la squadra, capace di soffrire il ritorno avversario e di colpire nel momento chiave della contesa, portando a casa una vittoria di grande peso specifico.

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