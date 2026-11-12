Bologna, la frustrazione di Heggem: il gigante rossoblù chiede spazio

La stagione di Torbjørn Heggem ha subito una brusca frenata, trasformandosi in un vero e proprio caso di mercato. Partito con i galloni del titolare inamovibile nelle prime sei uscite stagionali, il difensore si è improvvisamente ritrovato ai margini delle rotazioni tecniche. Una parabola discendente che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, ribaltando gerarchie che sembravano blindate.

L’impatto del cambio in panchina

L’avvento del nuovo tecnico, Palladino, ha inevitabilmente rimescolato le carte in tavola nello spogliatoio. Se con la precedente gestione la presenza in campo era una piacevole consuetudine, la transizione tattica ha premiato altre scelte, relegando il numero 14 in panchina per ben quattro volte nelle ultime cinque giornate. Come fotografato oggi dal giornalista Dario Cervellati su Stadio, questa situazione di profondo disagio sta spingendo Heggem a riflettere seriamente sul proprio futuro.

Il nodo tattico e la crisi di rendimento di Heggem

Dietro l’esclusione non ci sono soltanto le nuove preferenze dell’allenatore, ma anche un calo di rendimento evidente sul rettangolo verde. Alcune sbavature difensive, come il rischioso intervento su Oristanio nella sfida contro il Torino, hanno incrinato le certezze del reparto arretrato, favorendo la concorrenza dei compagni di squadra. Il passaggio a una diversa impostazione difensiva ha inoltre disorientato il centrale, che fatica a trovare la sua dimensione ideale nel nuovo scacchiere tattico.

L’ultimatum e gli scenari futuri

Incurante della distanza che separa la squadra dalla prossima sessione di trasferimenti, il difensore ha lanciato un messaggio forte e chiaro direttamente dal ritiro della propria nazionale. Con una carriera ancora tutta da scrivere e il forte desiderio di non sprecare mesi preziosi seduto tra le riserve, la prospettiva di un addio a gennaio non è più un tabù. Nelle prossime settimane toccherà al club e al giocatore sedersi a un tavolo per valutare il da farsi, cercando una soluzione condivisa prima che la frattura diventi insanabile.

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