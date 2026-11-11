Il malcontento di Heggem, le polemiche legate al nuovo stadio e Orsolini sempre più nella storia: Bologna, le notizie di oggi mercoledì 11 novembre

Di seguito, le principali notizie di oggi in casa Bologna FC.

Bologna FC – Heggem tuona dal ritiro

Torbjørn Heggem dopo un avvio stagionale al di sotto delle legittime aspettative, visto quanto dimostrato al Mondiale 2026, ha perso il posto da titolare al centro della retroguardia rossoblù. Il difensore ha tuonato dal ritiro della sua nazionale (la Norvegia), esprimendo sconforto per il minutaggio e paventando una possibile cessione a gennaio.

Qui tutte le ultime notizie su quanto riferito dal difensore norvegese e le possibilità nell’immediato futuro.

Bologna FC – Polemiche sul nuovo stadio

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Eima (fiera internazionale dedicata ai macchinari agricoli e da giardinaggio) sono circolate le immagini, mai apparse in pubblico, del primo rendering relativo al progetto del nuovo stadio rossoblù. Le polemiche generate si riferiscono a un possibile progetto speculativo, visto che accanto allo stadio (totalmente bianco) si intravedono palazzi e case di cui finora non si era mai parlato e/o discusso.

Qui trovate la critica mossa da Pier Giorgio Rocchi e Giovanni Favia e la risposta di BolognaFiere.

Orsolini, sei sempre più nella storia rossoblù

L’esterno destro marchigiano, con la perfetta trasformazione del calcio di rigore di Parma che è valso la quarta vittoria consecutiva del Bologna, è entrato nella top -10 di tutti i tempi dei marcatori rossoblù.

Qui l’articolo con la classifica aggiornata.

Orsolini sfida Santiago Castro per il gol del mese di ottobre: trovate qui il nostro articolo a riguardo.

Bologna FC – L’allenamento odierno e lo stop di Palladino

Il Bologna si è ritrovato quest’oggi sul prato di Casteldebole per il consueto allenamento quotidiano: le ultime notizie di giornata, riportano i quattro giorni di riposo decisi e concessi da Palladino e dallo staff rossoblù. Gli allenamenti riprenderanno lunedì.

Saputo – Le ultime notizie

Stando a quanto emerso nelle scorse ore Joey Saputo, presidente del Bologna, ha messo in vendita l’altro club di sua proprietà, il CF Montréal. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, ma la notizia di oggi è che il patron canadese voglia concentrarsi totalmente sul nuovo stadio per il club rossoblù.

Qui la notizia.

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