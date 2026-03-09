Il sapore amaro delle occasioni mancate (Stadio)

La delusione è ancora evidente nelle parole di Vincenzo Italiano. Dopo il ko contro l’Hellas Verona, il tecnico del Bologna ha provato a mettere in ordine i pensieri, e il rammarico principale nasce da ciò che è mancato negli ultimi metri.

Bologna e le occasioni sprecate: Italiano non ci sta

Secondo l’allenatore rossoblù, la squadra ha prodotto abbastanza per portare a casa il risultato, ma di fatto, a casa, non è rimasto neanche un punto. «Quando non sei concreto davanti alla porta, la partita si complica», è in sostanza il concetto espresso dal tecnico. Le opportunità non sono mancate, soprattutto per Santiago Castro, che avrebbe potuto cambiare qualche dinamica del match. Con quasi venti conclusioni verso la porta avversaria, una maggiore precisione avrebbe probabilmente portato a un epilogo diverso.

Bologna-Verona: tra errori difensivi e gestione delle ripartenze

Se l’attacco non ha sfruttato quanto costruito, anche la fase difensiva ha mostrato le crepe che ormai conosciamo. Dopo la gara d’andata, Italiano aveva chiesto particolare attenzione alle ripartenze degli scaligeri, suggerendo anche di interrompere l’azione con qualche fallo tattico pur di non concedere campo aperto. In campo, però, quelle indicazioni non sempre sono state seguite. Emblematico l’episodio del secondo gol del Verona, quando la difesa rossoblù non è riuscita a fermare l’azione in tempo e Martin Vitík è stato superato.

La frustrazione nasce anche dalle aspettative che circondano oggi il Bologna. Italiano non nasconde un certo fastidio verso chi immaginava una doppia vittoria nelle sfide con Pisa e Verona: «Sembra che per il Bologna le partite siano tutte semplici», è il senso del suo discorso. In realtà, sottolinea Italiano, ogni gara presenta insidie e la squadra deve guadagnarsi ogni risultato sul campo.

Il Dall’Ara non è più un fortino

A preoccupare è anche il rendimento al Dall’Ara. Il successo contro l’Udinese è rimasto un episodio isolato: nelle ultime nove gare interne di Serie A, i rossoblù sono usciti sconfitti in sette occasioni. Un dato pesante, soprattutto se confrontato con il passato recente, quando lo stesso numero di sconfitte casalinghe era arrivato nell’arco di oltre sessanta partite. Dall’inizio di dicembre, inoltre, il Bologna è la squadra con il peggior rendimento casalingo tra i cinque principali campionati europei.

Il calendario, però, non lascia molto spazio alle riflessioni. All’orizzonte c’è subito un appuntamento di grande livello: giovedì al Dall’Ara arriverà la Roma per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Italiano guarda già avanti: archiviare la sconfitta e ripartire è l’unica strada.

