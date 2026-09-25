Bologna, i tifosi non mollano: già 26mila per la sfida contro l’Inter

Al termine della sosta, il Bologna affronterà prima il Lecce al Via del Mare, poi l’Inter tra le mura del Dall’Ara. Un rientro casalingo decisamente impegnativo: i rossoblù, in piena zona rossa della classifica, contro la squadra capolista della Serie A insieme a Roma e Lazio.

Nonostante i risultati poco entusiasmati e i fischi arrivati dalla curva al termine dell’ultimo pareggio contro il Torino, il Dall’Ara è pronto a riempirsi ancora. Per la gara del 17 ottobre, infatti, sono già 26mila i posti occupati.

Il Bologna e i suoi tifosi: un legame che va oltre i risultati

Il rapporto con i tifosi è da sempre uno dei punti di forza del Bologna. Ma i risultati al di sotto delle aspettative di questo inizio stagione hanno rischiato di creare una crepa. Dopo la gara contro il Torino, quinta partita terminata senza vittoria, il Dall’Ara era insorto per esprimere il proprio disappunto in merito alla gestione societaria rossoblù. Fischi che poi si sono placati quando gli uomini simbolo della squadra hanno raggiunto gli spettatori più calorosi sotto curva, fino a trasformarsi in applausi di incoraggiamento.

Bologna-Inter: superata quota 26mila

I sostenitori rossoblù non lasceranno da sola la squadra nemmeno contro l’Inter. Sono già oltre 26mila i biglietti venduti e la curva San Luca è esaurita. Un dato che racconta la volontà di esserci, di seguire il Bologna e di continuare a spingerlo a superare il momento negativo. Manca ancora un mese, ma il Dall’Ara ha già cominciato a riempirsi.

Prima ancora della sfida contro l’Inter, il Bologna dovrà cercare la prima vittoria di campionato contro il Lecce al Via del Mare. La partita, in programma domenica 11 ottobre alle ore 15:00 sarà decisiva. Due punti non bastano più: persino gli avversari sono a quota 6 grazie a due vittorie nelle prime cinque giornate.

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