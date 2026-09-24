Nuovo stadio Bologna: incontro decisivo con BolognaFiere per Euro32

Il Bologna continua a lavorare per il nuovo stadio. Tra lunedì e martedì l’incontro con BolognaFiere per la decisione finale relativa all’operazione. Il 30 settembre scade il termine per la presentazione della candidatura dell’impianto per Euro32 e il Bologna vuole farsi trovare pronto. Anche perché vorrebbe dire ricevere un contributo governativo da circa 30 milioni, cifra che abbatterebbe parzialmente il costo dell’operazione.

Bologna, verso uno stadio polifunzionale con l’aiuto di imprese

Gli ultimi nodi da sciogliere riguardano proprio i costi. Bologna e BolognaFiere hanno già messo sul piatto 200milioni di euro. Una somma che però coprirebbe i costi della costruzione di uno stadio dedicato solo al calcio. Per rendere lo stadio polifunzionale, quindi fruibile anche per fiere e concerti, serve trovare un altro centinaio di milioni di euro. Con gli eventuali contributi governativi, la somma scenderebbe a 70 milioni circa.

Da Live Nations ad aziende energetiche

Come scrive Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, sono diversi i contatti in corso con imprese e imprenditori disposti ad investire. Uno riguarda la sfera musicale ed è Live Nation, promoter internazionale che attualmente organizza i concerti al Dall’Ara.

I ragionamenti riguardano anche aziende che producono e distribuiscono energia: queste potrebbero occuparsi dell’allestimento degli impianti e delle forniture del nuovo stadio. Ancora da definire se queste aziende entrerebbero in qualità di sponsor o acquisirebbero quote societarie del nuovo impianto.

Nuovo stadio, ultimi nodi da sciogliere

L’operazione sembra essere sulla buona strada. Dalla lettera d’intenti e dalle analisi sui tuoi e fattibilità si dovrebbe passare finalmente a progetto e piano finanziario. L’unica nota negativa è emersa dall’analisi della redditività: il nuovo stadio dovrebbe garantire tra il 3% e il 4%, al di sotto del rendimento medio.

Non solo un nuovo polo per gli eventi, ma anche un nuovo impianto moderno e ad affitto contenuto per il Bologna calcio. Tra lunedì e martedì la decisione finale. Se le imprese contattate sposeranno la causa, arriverà l’ok.

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