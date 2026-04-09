Bologna imbattuto contro le inglesi al Dall’Ara: oggi il test Aston Villa

Manca sempre meno a Bologna-Aston Villa e, mentre le ore che ci separano dal fischio d’inizio diminuiscono, crescono la pressione e la trepidazione.

Per il Bologna si tratta di un test importantissimo, l’Aston Villa di Emery è infatti una delle favorite alla vittoria dell’Europa League e servirà una grandissima prestazione ad alta intensità per sconfiggere gli inglesi, con massima concentrazione e zero cali di lucidità.

C’è un dato comunque che rincuora i felsinei, ovvero i precedenti incontri contro formazioni inglesi al Dall’Ara. Come raccontato da Eugenio Fontana su Stadio infatti, il Bologna non ha mai perso nelle quattro gare disputate sul terreno di casa contro le inglesi, ottenendo tre vittorie e un pareggio.

Bologna-Aston Villa: i precedenti con le inglesi fanno ben sperare

I quattro scontri risalgono inevitabilmente a molti anni fa, anzi, per tre di questi bisogna fare addirittura un tuffo nel passato di circa sessant’anni. I primi due risalgono al 1967 quando i rossoblù, guidati da Carniglia, disputarono la Coppa delle Fiere (antenata della coppa UEFA e dell’odierna Europa League).

Era il 1° febbraio 1967 e nello stadio di casa, ancora soprannominato “Comunale”, Bulgarelli e compagni affrontarono il West Bromwich Albion agli ottavi. Il Bologna si impose per 3-0 grazie ai gol di Turra, Nielsen e Haller e successivamente, i rossoblù fecero il bis in Inghilterra sconfiggendo il West Bromwich per 3-1.

Il Bologna ebbe così accesso ai quarti di finale contro il Leeds United. Tra le mura di casa, con 20000 spettatori sugli spalti, i rossoblù vinsero contro gli inglesi grazie al gol di Nielsen. Tuttavia, nella gara di ritorno in trasferta, il Leeds vinse 1-0, con il sorteggio che regalò agli inglesi la semifinale.

Il Bologna e la Coppa di Lega Italo-Inglese

Tra il 1969 e il 1976 la vincitrice della Coppa Italia e quella della Coppa di Lega Inglese si sfidavano in una finale da 180 minuti per assegnare la Coppa di lega Italo-inglese. Nel 1970 toccò quindi al Bologna che per l’occasione sfidò il Manchester City.

Nella gara di andata, giocata il 3 settembre, il Bologna vinse nello stadio di casa per 1-0 grazie al gol di Rizzo. Gol pesantissimo in ottica della gara di ritorno in Inghilterra, che finì in pareggio (2-2) e permise ai rossoblù di mettere le mani sulla Coppa.

L’Intertoto e l’ostacolo Fulham

L’ultimo scontro contro una squadra inglese al Dall’Ara risale al 2002 in occasione dell’Intertoto. Il Bologna di Guidolin partì dal terzo turno e sconfisse facilmente Bate Borisov e Teplice, arrivando all’ostacolo Fulham. Contro gli inglesi, il Bologna pareggiò al Dall’Ara 2-2 grazie alla doppietta su rigore di Beppe Signori. Al ritorno a Londra però, gli inglesi si imposero per 3-1 eliminando i rossoblù dalla corsa al trofeo.

Di questi quattro incontri resta l’imbattibilità interna contro le squadre inglesi, da confermare questa sera contro l’Aston Villa. Sarà una sfida difficilissima, ma il Dall’Ara, oggi tutto esaurito, è pronto a trascinare i rossoblù nell’impresa.

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