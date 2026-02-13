Bologna in Europa: non è ancora finita

Le strade per un posto in Europa la prossima stagione sono sempre meno e sono sempre più in salita. Il Bologna ha bruciato la via più semplice e già conosciuta, quella della vittoria della Coppa Italia che, proprio l’anno scorso, gli ha permesso di accedere in Europa League nonostante un nono posto in campionato.

La meta Europa rimane ancora raggiungibile, gli incastri dovranno essere molti certo, ma la speranza è che il Bologna rialzi la testa e torni quello della prima parte di stagione: quello da “Champions” dei 24 punti in 12 partite.

Bologna, in campionato bisogna recuperare 9 punti all’Atalanta

Come sappiamo, i posti per i piazzamenti europei sono 6, che possono diventare 7 nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia abbia già in mano una qualificazione continentale. In questo caso, la semifinale tra Atalanta (settima in campionato) e Lazio (ottava) non aiuta, ma la speranza è che una fra Inter (prima) e Como (settima) possa vincere la finale, se i posizionamenti dovessero rimanere questi.

Se questo scenario si verificasse, allora il Bologna sarebbe qualificato in Conference recuperando ben 9 punti all’Atalanta. Missione impossibile? Sicuramente complicata, ma è anche vero che ora il calendario dà una grande mano. I prossimi match sono contro Torino, Udinese, Pisa, Verona, Sassuolo, Lazio, Cremonese e Lecce.

Altro scenario: in caso di secondo posto in Ranking Uefa basterebbe un 8° posto

Ma in Europa, e in questo caso in Conference League, si potrebbe arrivare anche da ottavi e, in questo caso, è fondamentale che l’Italia chiuda al secondo posto nel Ranking stagionale.

Le prime due nazioni del Ranking hanno infatti diritto ad a una squadra in Europa in più, e quindi si potrebbe liberare anche un ottavo posto, ora distante 3 punti.

Superate le fasi campionato delle varie competizioni, l’Italia si trova ora al quinto posto con 15.000 punti. Al quarto c’è la Spagna (15.531), al terzo la Germania (16.214) e al secondo il Portogallo (16.214). L’Inghilterra al primo posto è invece inarrivabile con un totale di 20.958 punti.

La distanza di 1.100 punti si può colmare, ma certo è che le sei squadre rimanenti, (Inter, Juventus, Atalanta, Roma, Bologna, Fiorentina) dovranno fare percorsi importanti. Se l’Italia riuscirà nella rimonta, allora l’ottavo posto potrebbe diventare realtà e un’occasione che i felsinei non dovranno assolutamente sprecare.

Vincere l’Europa League vorrebbe dire qualificazione in Champions

La terza e ultima via è quella in cui tutta la piazza rossoblù spera, ovvero la vittoria dell’Europa League. In questo caso, i rossoblù sarebbero addirittura qualificati in Champions League. Ad oggi sembra impensabile eppure, per i rossoblù di inizio stagione era un obiettivo del tutto alla portata.

I felsinei devono ritrovare la motivazione e la grinta di arrivare fino in fondo, nulla è impossibile. Ora, testa al doppio incontro con il Brann: Bologna, non è ancora finita.

