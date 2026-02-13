Bologna, testa al Torino: indisponibili e probabili undici titolari

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, il Bologna torna a giocare in campionato ospite del Torino domenica: ecco gli assenti e la probabile formazione dei Rossoblù.

Verso Torino-Bologna: Helland dal 1′?

Eivind Helland ha fatto il suo esordio in Rossoblù nella partita di Coppa Italia contro la Lazio subentrando a un Lucumì con i crampi. Difficile dare una valutazione alla sua prestazione ma certi indizi lasciano ben sperare per la difesa del Bologna. Insomma, Helland sembra una buona risorsa per un reparto che nell’ultimo periodo è apparso in difficoltà.

Da questo al vederlo titolare già contro il Torino forse è un salto un po’ troppo ampio. Certi presupposti ci sarebbero: il difensore norvegese non giocherà giovedì prossimo perché fuori dalla lista Uefa e la presenza del titolarissimo Heggem per la trasferta a Torino è ancora in dubbio. Ma Heggem trova la concorrenza di Vitik (90 minuti in Coppa Italia) e Casale. Senza contare Lucumì che, nonostante i crampi contro la Lazio, potrebbe trovare di nuovo la titolarità.

In difesa, oltre Heggem, da valutare le condizioni di De Silvestri. Sicuramente non ci sarà Lykogiannis, bloccato dalla tendinopatia, il greco rimarrà indisponibile per tuto febbraio. Davanti a Skorupski, a completare il quartetto arretrato contro il Torino quindi dovrebbero essere Miranda a sinistra e Joao Mario a destra.

La probabile formazione rossoblù anti-Torino: Bernardeschi e Rowe in vantaggio sulle fasce

Italiano e la squadra si ritroveranno questa mattina alle 11.30 a Casteldebole in vista della sfida di Campionato tra Bologna e Torino: il mister potrà valutare la situazione infortunati e disegnare la probabile formazione. Oltre agli assenti in difesa, tra i Rossoblù mancherà Pobega che deve scontare la squalifica dopo il rosso rimediato contro il Parma. Ad affiancare Freuler in mezzo al campo ci sarà quindi uno tra Ferguon e Moro.

Per la trequarti in dubbio Odgaard che non è sembrato in forma contro la Lazio. Al suo posto potrebbe trovare spazio Sohm. Sulle fasce la coppia Bernardeschi-Rowe è in vantaggio su quella tutta italiana Orsolini-Cambiaghi vista in Coppa Italia. Confermato Castro in attacco, mentre Dallinga potrebbe scendere in campo da titolare giovedì in Europa League.

Fonte: Stadio

