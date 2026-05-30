Il Bologna sceglie Tedesco: ultimi dettagli da limare, il tecnico è atteso in città tra pochi giorni

A meno di ventiquattr’ore dall’addio di Italiano, il Bologna ha trovato il successore per la panchina rossoblù: Domenico Tedesco. La battuta ormai è sulla bocca di tutti: il club passa da Italiano, nato a in Germania a Karlsruhe, a Tedesco che invece è un classe 1985, nato a Rossano e cresciuto in Germania a Aichwand.

Uno scherzo del destino anche per un altro motivo. “Io ascolto di tutto, ma nessuno per me sarà mai come Lucio Dalla” – ha detto Tedesco in un’intervista a Gazzetta dello Sport a gennaio – “Ogni volta che parte Stella di Mare mi emoziono”.

Tedesco: un profilo già monitorato da Sartori

Come riportato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, l’accordo tra il Bologna e Tedesco è stato trovato nella giornata di ieri, ma l’allenatore era già seguito da tempo dalla dirigenza rossoblù. Sartori infatti, aveva pensato a Tedesco già per il post Thiago Motta.

Il club felsineo ha avuto contatti continui con il tecnico già a partire dal pomeriggio di giovedì, dopo la risoluzione consensuale del contratto con Italiano, fino a che ieri non è stato raggiunto l’accordo. Ancora da definire gli ultimi dettagli: si parla di contratto fino al 2028 con opzione di un’ulteriore anno da circa 2/2,5 milioni netti più bonus.

Annuncio atteso a inizio settimana: Tedesco deve prima rescindere il contratto con il Fenerbahce

Per l’annuncio invece, è probabile che Bologna debba aspettare qualche giorno. Tedesco infatti deve prima rescindere il suo contratto con il Fenerbahce, club dov’è arrivato la scorsa estate, al posto di Mourinho, e da dov’è stato esonerato a fine aprile nonostante una media di 2 punti a partita e la conquista della Supercoppa. Decisiva la sconfitta nel derby contro il Galatasaray per 3-0.

Un tecnico con esperienza internazionale

Il Bologna ha scelto di puntare su un profilo internazionale e con esperienza europea. Nella sua bacheca, Domenico Tedesco vanta già una coppa di Germania vinta con il Lipsia, una Supercoppa di Turchia con il Fenerbahce. Oltre ad un secondo posto e una qualificazione Champions League centrata con lo Schalke 04. A queste esperienze alla guida di club, si aggiunge poi quella come ct della nazionale belga. Una piccola curiosità è che Tedesco parla fluentemente 6 lingue: oltre a italiano e tedesco, anche inglese, francese, spagnolo e turco.

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