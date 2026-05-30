Bologna FC
Il Bologna sceglie Tedesco: ultimi dettagli da limare, il tecnico è atteso in città tra pochi giorni
Dopo Italiano, il Bologna punta sul profilo internazionale di Domenico Tedesco. Pronto l’accordo fino al 2028, ma il tecnico deve prima sistemare la rescissione con il Fenerbahce.
A meno di ventiquattr’ore dall’addio di Italiano, il Bologna ha trovato il successore per la panchina rossoblù: Domenico Tedesco. La battuta ormai è sulla bocca di tutti: il club passa da Italiano, nato a in Germania a Karlsruhe, a Tedesco che invece è un classe 1985, nato a Rossano e cresciuto in Germania a Aichwand.
Uno scherzo del destino anche per un altro motivo. “Io ascolto di tutto, ma nessuno per me sarà mai come Lucio Dalla” – ha detto Tedesco in un’intervista a Gazzetta dello Sport a gennaio – “Ogni volta che parte Stella di Mare mi emoziono”.
Tedesco: un profilo già monitorato da Sartori
Come riportato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, l’accordo tra il Bologna e Tedesco è stato trovato nella giornata di ieri, ma l’allenatore era già seguito da tempo dalla dirigenza rossoblù. Sartori infatti, aveva pensato a Tedesco già per il post Thiago Motta.
Il club felsineo ha avuto contatti continui con il tecnico già a partire dal pomeriggio di giovedì, dopo la risoluzione consensuale del contratto con Italiano, fino a che ieri non è stato raggiunto l’accordo. Ancora da definire gli ultimi dettagli: si parla di contratto fino al 2028 con opzione di un’ulteriore anno da circa 2/2,5 milioni netti più bonus.
Annuncio atteso a inizio settimana: Tedesco deve prima rescindere il contratto con il Fenerbahce
Per l’annuncio invece, è probabile che Bologna debba aspettare qualche giorno. Tedesco infatti deve prima rescindere il suo contratto con il Fenerbahce, club dov’è arrivato la scorsa estate, al posto di Mourinho, e da dov’è stato esonerato a fine aprile nonostante una media di 2 punti a partita e la conquista della Supercoppa. Decisiva la sconfitta nel derby contro il Galatasaray per 3-0.
Un tecnico con esperienza internazionale
Il Bologna ha scelto di puntare su un profilo internazionale e con esperienza europea. Nella sua bacheca, Domenico Tedesco vanta già una coppa di Germania vinta con il Lipsia, una Supercoppa di Turchia con il Fenerbahce. Oltre ad un secondo posto e una qualificazione Champions League centrata con lo Schalke 04. A queste esperienze alla guida di club, si aggiunge poi quella come ct della nazionale belga. Una piccola curiosità è che Tedesco parla fluentemente 6 lingue: oltre a italiano e tedesco, anche inglese, francese, spagnolo e turco.
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook