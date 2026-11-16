Bologna, ansia in rossoblù: il destino di Cambiaghi appeso a un filo

La grande notte di festa vissuta a tinte azzurre contro la Francia ha lasciato in eredità un’ombra pesante. Nelle scorse ore, un problemino fisico ha costretto Nicolò Cambiaghi a fermarsi, gettando in apprensione l’ambiente di Casteldebole. Il venticinquenne esterno offensivo attende ora con trepidazione il responso medico che arriverà nel giro di ventiquattro-quarantotto ore.

La speranza della dirigenza e dei tifosi è che si tratti soltanto di uno stop precauzionale, ma la tensione resta palpabile in vista della prossima sfida di campionato contro l’Udinese.

Le contromosse e le alternative tattiche

Mentre il giocatore rientra anzitempo a Bologna per sottoporsi agli esami strumentali e fare chiarezza sull’entità dello stop, lo staff tecnico non può permettersi di perdere tempo prezioso e valuta attentamente tutte le possibili soluzioni per correre ai ripari. All’interno del centro tecnico, l’allenatore è chiamato a studiare soluzioni immediate per ridisegnare l’assetto della squadra in vista del prossimo impegno ufficiale.

Come fotografato oggi dal giornalista Stefano Brunetti su Stadio, il tecnico Raffaele Palladino sta studiando un vero e proprio restyling forzato della fascia sinistra. Se l’esterno dovesse alzare bandiera bianca dopo i controlli clinici, le chiavi del campo potrebbero passare rapidamente a Mbangula, pronto a prenderne il posto sulla trequarti sinistra e a garantire freschezza e imprevedibilità. Al contempo, la situazione sul rettangolo verde impone massima attenzione anche in difesa, dove Alhassane è preallertato e pronto a sostituire Miranda sulla corsia mancina per blindare il reparto di centrocampo.

Un déjà-vu beffardo e la voglia di riscatto di Cambiaghi

Curiosamente, il destino sembra proprio voler riprovare un copione amaro e beffardo, richiamando alla memoria dinamiche ed episodi vissuti esattamente un anno fa. Anche nel novembre del 2025, infatti, un analogo guaio fisico aveva frenato l’esterno nel momento del suo massimo splendore e della sua definitiva consacrazione con la maglia della Nazionale, colpendolo proprio alla vigilia di una delicata trasferta in Friuli.

Nonostante la sfortuna sembri accanirsi ciclicamente con questo mese e la cabala sembri volersi ripetere, la società felsinea e i compagni di squadra sperano di poter riabbracciare presto il proprio talento per continuare a volare. Il campo emetterà la sua sentenza definitiva dopo i verdetti dei medici, ma la squadra è pronta a stringersi attorno al suo protagonista per superare l’ennesimo ostacolo stagionale e continuare a sognare in grande.

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