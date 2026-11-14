Cambiaghi lascia la Nazionale per colpa della caviglia e le altre notizie in vista del calciomercato invernale: Bologna, le notizie di oggi sabato 14 novembre 2026

Di seguito, le principali notizie di oggi in casa Bologna FC.

Bologna FC – Infortunio per Cambiaghi

Paragonabile ad un fulmine a ciel sereno, la notizia trapelata nel primo pomeriggio relativa all’infortunio di Cambiaghi. L’esterno sinistro rossoblù, in seguito ad una partita travolgente contro la Francia (giocata da titolare e interpretata da veterano) tornerà a Bologna, lasciando così il ritiro degli azzurri guidato da Roberto Mancini.

Qui trovate l’articolo relativo allo stato di forma di Nicolò Cambiaghi.

Bologna FC – Lontano da casa

Torna l’apprezzata rubrica riguardante i calciatori rossoblù in prestito. Questa volta tocca alla fucina dei giovani calciatori di proprietà del Bologna all’opera in quel di Lumezzane. Sono quattro i giovani usciti dalla Primavera e messisi in mostra nel professionismo della Lega Pro con la squadra lombarda.

Trovate qui le statistiche dei quattro giovani giocatori del Bologna.

Calciomercato

Ne abbiamo già ampiamente parlato negli scorsi giorni, ma tiene banco la programmazione futura del Bologna. O meglio, molta attenzione verrà posta alla sessione invernale di calciomercato: tanti dubbi all’orizzonte su alcuni calciatori presenti in rosa.

Trovate qui la nostra disamina e le novità sui possibili partenti.

Le altre notizie: da Palladino al ritorno di De Silvestri

Le altre notizie sul Bologna FC. Nonostante undici calciatori siano impegnati con le rispettive nazionali, e Raffaele Palladino insieme al suo staff abbia concesso quattro giorni di riposo ai suoi ragazzi, a Casteldebole si continua a lavorare. Proprio l’allenatore del Bologna sta cercando di plasmare ulteriormente la sua creatura.

Qui la nostra disamina sull’allenatore del Bologna.

Palladino potrebbe cucire su misura un ruolo per Mikel Amondarain: scopriamolo insieme qui.

L’articolo su Bernardeschi.

Lorenzo De Silvestri potrebbe tornare in gruppo già lunedì e lasciarsi alle spalle l’infortunio che lo ha tenuto fermo nelle ultime settimane. Ne parliamo qui.

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