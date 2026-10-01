Bologna, l’infortunio di Holm è grave: operazione e tempi di recupero

I timori della vigilia sono stati confermati in toto: la stagione ritorno di Emil Holm al Bologna si è trasformato in un incubo. L’esterno rossoblù questa mattina è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica specialistica a Turku in Finlandia a seguito dell’infortunio subito in Nazionale.

Il giocatore è finito sotto i ferri a causa della lesione tendinea subita alla coscia destra. Un guaio muscolare molto importante che terrà fuori dai campo l’esterno scandinavo per un lungo tempo, compromettendone l’apporto. I rossoblù ovviamente erano perfettamente consapevoli della gravità della situazione e infatti si sono mossi per l’ingaggio di uno svincolato: Darmian è in prova a Casteldebole, Hysaj si è offerto ed è tenuto in considerazione come piano B.

L’operazione di Holm

Da giorni era ormai certo che Emil Holm si sarebbe sottoposto ad una operazione, quello che non era ancora stato reso noto dal Bologna era il dettaglio dell’infortunio e l’entità dello stop. Nel comunicato del club rossoblù sono stati diffusi tutte i particolari della situazione.

«In seguito all’infortunio subito con la nazionale svedese in Svezia-Romania dello scorso venerdì 25 settembre, questa mattina Emil Holm è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del tendine degli hamstring della coscia destra.

L’intervento è stato effettuato in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del medico sociale del Bologna FC, dott. Luca Bini. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo domiciliare, per poi iniziare l’iter di riabilitazione. I tempi di recupero previsti sono di 4-6 mesi».

Quando rientrerà Holm?

I tempi di recupero per seguenti a questa operazione sono piuttosto variabili. Come scritto dal club il ritorno all’attività agonistica potrebbe essere di un minimo di quattro mesi con rientro intorno al mese di febbraio. Ma potrebbe anche aver bisogno di sei mesi interi e quindi costringere il giocatore ad attendere aprile.

La stagione per questo motivo è compromessa. Da qui la scelta del Bologna di intervenire immediatamente e sostituire (almeno numericamente) Holm con un giocatore svincolato.

La beffa

Solo qualche giorno fa, dal ritiro della Svezia, Holm si era detto dispiaciuto di aver perso il Mondiale per infortunio e di non essere stato riscattato dalla Juventus, ma comunque contento di essere tornato al Bologna. Aveva poi aggiunto che al suo ritorno in rossoblù in estate aveva seguito un lungo programma di recupero che lo aveva riportato in forma.

Dichiarazioni che suonano come una vera e proprio beffa, visto che l’ennesimo infortunio subito da Holm nella sua esperienza al Bologna è anche il più grave della sua carriera.

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