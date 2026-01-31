Radio Casteldebole – Bologna al completo, è rientrato anche Lucumì

Maledizione terminata, per il momento e, si spera, per il resto della stagione. Tanti fin qui, infatti, gli stop obbligati in casa Bologna, che negli ultimi due mesi ha faticato a dare continuità alla lucidità di inizio stagione anche per questo motivo. Come detto, però, la maledizione sembra essere terminata. Questa mattina, infatti, mister Italiano ha riaccolto in gruppo l’ultimo superstite dell’infermeria di Casteldebole: John Lucumì, fermo per infortunio dalla partita col Como del 10 gennaio scorso.

Lucumì in gruppo, infortunio superato per il colombiano

Lesione di basso grado del bicipite femorale destro. Questo l’infortunio rimediato dal numero 26 rossoblù nel primo tempo della partita del “Sinigaglia”. Un fastidio accusato fin dai primi minuti, e che lo ha poi costretto al cambio al 26esimo del primo tempo. Stop forzato che, tra le altre cose, aveva anche di fatto bloccato la sua possibile uscita nel calciomercato invernale, con i club interessati che, a causa dell’infortunio, avevano ritirato i loro interessi.

Ora, a tre settimane dall’infortunio, però, Lucumì è tornato ad allenarsi con i compagni e, almeno fino a fine stagione, sarà pedina fondamentale per la causa rossoblù.

La situazione verso il Milan

Con il rientro di Lucumì, quindi, Italiano è tornato ad avere tutta la rosa a disposizione e, da oggi, ha cominciato a preparare a Casteldebole la gara interna col Milan. Un big match che dirà tanto del momento dei Rossoblù e che, di fatto, sarà indicatore della possibile ripresa di Ferguson e compagni.

Per affrontare i Rossoneri Italiano si dovrebbe affidare agli uomini più in forma. Imprescindibili, quindi, le presenze di Jonathan Rowe e Lewis Ferguson, mentre davanti, complici le tante voci di calciomercato, ci sarà quasi sicuramente Santiago Castro. Più delicata, infine, la situazione dietro, dove resta tema di dibattito la presenza o meno proprio di Jhon Lucumì. Se il colombiano darà garanzie nell’arco della settimana, infatti, sarà lui il titolare, mentre se dovessero esserci complicazioni ecco che ci sarà spazio per Vitik o Casale, entrambi in crescita nelle ultime settimane.

