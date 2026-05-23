Bologna-Inter (3-3), Helland: «Italiano è un grande allenatore»

Il Bologna chiude la stagione pareggiando contro l’Inter a suon di gol: un 3-3 che ha scaldato gli oltre 30mila tifosi rossoblù e nerazzurri presenti al Dall’Ara. Tra i protagonisti della serata c’è Eivind Helland, alla sua sesta presenza in Serie A con la maglia del Bologna.

Il giovane difensore centrale classe 2005, uscito all’81 minuto per il compagno di reparto Heggem, ha parlato al termine della gara tra Bologna e Inter. Di seguito le sue parole.

Il commento di Eivind Helland al termine di Bologna-Inter

Eivind Helland, arrivato a Bologna nella finestra di mercato di gennaio dal Brann, ha espresso le sue impressioni sul campionato italiano e sulla stagione del Bologna – «Sono arrivato a gennaio, è stato un po difficile all’inizio perché non giocavo ma ho continuato ad allenarmi e la società ha continuato a credere in me. Sono cresciuto in questi mesi, soprattutto nell’ultimo periodo in cui ho trovato più spazio in campo. Avere Heggem con me in squadra mi ha aiutato molto nell’inserimento, mi sono sentito a mio agio e insieme ci siamo divertiti».

Il centrale difensivo è convinto: il Bologna può puntare in alto nella prossima stagione – «A Bologna sto bene e voglio continuare a crescere come giocatore, sono convinto che l’anno prossimo potremo fare una grande stagione. Magari vinceremo pure una coppa».

Il pensiero di Helland su Italiano, un grande maestro – «Ho un buon rapporto con Italiano, per me è un grande allenatore, da lui imparo quotidianamente».

Helland è un classe 2005 e per pensare alla Nazionale maggiore c’è tempo, ma la sua presenza stabile in Norvegia U-21 promette bene – «Il Mondiale? Ci sarà tempo per cercare di essere convocato e viverlo dal campo, quest’estate farò il tifo per la Norvegia».

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