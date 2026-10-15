E se Bologna-Inter avesse un cambio in porta nerazzurro? L’ultimo lo ricordano tutti…

Sembra essere la partita dei portieri questo Bologna-Inter che si prospetta all’orizzonte. I Rossoblù hanno un tema aperto, con l’alternanza tra Lukasz Skorupski e Massimo Pessina che, probabilmente, solo le prestazioni di entrambi – quando chiamati in causa – potrà risolvere. In casa nerazzurra, finora, la titolarità non è mai stata in discussione per Josep Martinez, ma forse per la prima volta Chivu potrebbe pensare a un cambio. Una ricorrenza, eventualmente, che riaffiorerebbe l’ultima volta che gli ospiti schierarono non il titolare della sfida: la data è quella del 27 aprile 2022.

Bologna-Inter, i portieri al centro: dalle prestazioni passa tutto

Vale per Lukasz Skorupski e Massimo Pessina. Vale anche per Josep Martinez e, se sarà, Ivan Provedel. Bologna-Inter è una partita che, negli ultimi anni, ha legato spesso il suo filo conduttore agli estremi difensori. Anche questa volta la direzione sembra quella, ma più nell’arrivo alla partita. In casa Bologna Skorupski è stato titolare in quattro occasioni, Massimo Pessina in due. Entrambi con sbavature, chiamiamole così. E il dilemma su chi partirà dal primo sabato pomeriggio è uno dei temi principali della piazza Rossoblù, (ma forse non per Palladino).

Sulla sponda del Naviglio colorata di nerazzurro, però, la situazione, seppur apparentemente non paragonabile, pare stia invece montando sotto il coperchio. Là, dove sono sotto la lente d’ingrandimento alcune presunte lacune dimostrate da Josep Martinez, indiscusso titolare per l’Inter di Cristian Chivu, il quale, però, potrebbe anche aver posto il tema con il suo staff in qualche riunione d’avvicinamento alla partita di sabato. Forse, è solo un rumore della piazza. Ma, forse, qualcosa di vero potrebbe esserci.

27 aprile 2022: l’ultima Inter con il “secondo” al Dall’Ara

Non c’è da fare domanda sotto le Due Torri se si pensa all’ultima volta che gli ospiti di sabato hanno schierato il secondo portiere al Dall’Ara. Perché quel Bologna-Inter è nella memoria di tutti: nel mondo Rossoblù, ma anche nel mondo nerazzurro. Era il 27 aprile 2022, e quel Bologna-Inter fu il match, sfortunatamente in negativo, di Ionut Radu: il portiere rumeno sostituì l’acciaccato Handanovic, e fu protagonista sul gol di Nicola Sansone che decise la sfida, quello del 2-1.

Un ricordo nefasto per la Milano nerazzurra, che vide scappar via probabilmente lo Scudetto. Un ricordo bellissimo per tutta Bologna, che in quel momento vedeva lottare la sua squadra per il proprio condottiero, Sinisa Mihajlovic, che in quei momenti stava combattendo una partita ancor più importante. È una di quelle storie scritte nelle memorie di tutti, e quando accade un qualcosa che riaffiora il ricordo, è inevitabile non farci caso.

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