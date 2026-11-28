Quasi sei minuti di attesa, giocatori fermi in mezzo al campo e un pubblico sempre più spazientito. Venezia-Bologna, anticipo della 13ª giornata di Serie A Enilive terminato 0-0 al Penzo, è stata oggetto di un episodio molto particolare: una lunghissima revisione VAR per un fuorigioco.

Lo stop di sei minuti imposto alla gara dall’arbitro Colombo dopo la segnatura del difensore arancioneroverde Redouane Halhal, ha portato all’annullamento della rete. Un episodio che ha attirato l’attenzione soprattutto per i tempi necessari ad arrivare alla decisione definitiva, comunque giusta.

Venezia-Bologna, il gol annullato ad Halhal

L’episodio è arrivato al 14′, quando il Venezia aveva trovato la rete del vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo una prima respinta della difesa rossoblù, Antoine Hainaut ha rimesso il pallone in area con un cross sul quale si è avventato proprio Halhal, bravo ad angolare il colpo di testa.

La gioia dei padroni di casa è durata però soltanto pochi istanti. La rete, inizialmente convalidata, è stata sottoposta a un lungo controllo da parte della sala VAR. Dopo quasi sei minuti di attesa, l’arbitro Colombo ha comunicato l’annullamento per una posizione di fuorigioco precedente di Kike Perez.

Secondo la ricostruzione dell’episodio, il tocco di Yeboah sulla respinta del corner avrebbe infatti rimesso in gioco il pallone in una zona nella quale Perez si trovava in posizione irregolare, rendendo non valida l’intera azione.

Venezia-Bologna, i problemi tecnici dietro la lunga revisione VAR

A rendere ancora più particolare l’episodio è stata la durata del controllo. Quasi sei minuti di interruzione, durante i quali i calciatori sono rimasti in attesa sul terreno di gioco senza avere indicazioni chiare su quanto stesse accadendo.

Alla base del ritardo ci sarebbero stati alcuni problemi tecnici nelle comunicazioni tra l’arbitro Colombo e la sala VAR di Lissone. Il direttore di gara avrebbe infatti incontrato difficoltà nel mettersi in contatto con gli addetti alla revisione e nel ricevere correttamente le indicazioni.

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