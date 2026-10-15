Bologna-Inter è già la partita di Darmian: sarà di nuovo titolare?

Neanche il tempo di arrivare, che già lo abbiamo visto in campo. E in Bologna-Inter potrebbe capitare ancora. Quante cose cambiano in tre settimane… Avrà pensato questo Matteo Darmian in questi giorni, anche se uno con la sua esperienza né ha viste e vissute. Il 36enne sabato sarà protagonista di una partita speciale, visto il suo passato, e Palladino potrebbe sceglierlo nuovamente dopo la partita disputata a Lecce.

Bologna-Inter, è già il match di Matteo Darmian

Inevitabile pensarlo, visto come è andata. E lo sottolinea anche Alessandro Mossini sull’edizione odierna del Corriere di Bologna. il match di sabato, Bologna-Inter, non è un match qualunque per l’ultimo arrivato sotto le Due Torri: Matteo Darmian. Colui che quest’estate poteva rimanere all’ombra del Duomo, ma con altro ruolo. E che invece, come sottolineato da Mossini, ha scelto di continuare a giocare, e il destino lo ha portato sotto le Due Torri.

Non sarà sicuramente indifferente il ragazzo. E non può esserlo, dopo sei anni con quella maglia e le tante vittorie raccolte in quel periodo, con tre allenatori diversi. L’ultimo, Cristian Chivu, che inevitabilmente lo ha utilizzato meno degli altri: per scelta tecnica, ma anche per un lungo infortunio. E sabato si ritroverà per la prima volta dopo tanto tempo dall’altra parte.

Di nuovo titolare?

Una domanda che vien lecita, considerando soprattutto lo scorso weekend. Si, perché come ricorda Mossini, nemmeno ha fatto in tempo ad arrivare che Matteo Darmian ha accumulato già la prima titolarità con i Rossoblù e la prima partita più che positiva, addirittura. In quel di Lecce, giocando da terzo di difesa, ha dato garanzie e non è impossibile rivederlo già sabato.

Theate, fuori in Salento, è tornato in gruppo e molto probabilmente ci sarà in Bologna-Inter, ma non è totalmente da scartare l’idea di rivedere di nuovo Darmian titolare, in un Bologna-Inter che per lui è diverso da tutti gli altri, inevitabilmente. Starà a Palladino prendere la scelta, ma da essere l’ultimo arrivato come “tappabuchi” ad essere già in ballottaggio non per necessità, ma per merito…ad avercene come Matteo Darmian. E all’Inter, lo sanno.

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