Bologna, contro l’Inter probabile debutto della terza maglia oro

Sta per tornare il campionato, dopo ben tre settimane di sosta per gli impegni delle nazionali. Per riaprire i cancelli del Dall’Ara, però, bisognerà attendere un’altra settimana, quando il Bologna ospiterà i Campioni d’Italia in carica dell’Inter. Proprio in quell’occasione il club di Joey Saputo potrebbe svelare e indossare il nuovo terzo kit per la stagione in corso completamente oro, come da anticipazioni avvenute qualche settimana fa.

Bologna-Inter, è tempo di terza maglia?

Tutto è pronto per il ritorno del campionato, e il Bologna pure. Raffaele Palladino e i suoi ragazzi scenderanno in campo nel pomeriggio di domenica in quel di Lecce, mentre la settimana successiva, più precisamente sabato 17, si riaccenderanno le luci del Dall’Ara, quando i padroni di casa ospiteranno l’Inter. Un anticipo che, in casa Rossoblù, rappresenterà quasi certamente l’occasione di sfoggiare l’ultima novità di questa stagione.

Si, perché, come ormai accade da diverse annate, nel primo periodo autunnale il club di Joey Saputo coglie l’occasione per indossare, nella prima partita casalinga, quello che è il terzo kit di squadra. E, quest’anno, l’occasione giusta dovrebbe essere proprio il primo match davanti alla propria gente dopo questa lunga sosta. Una maglia, la terza, della quale erano uscite anticipazioni qualche settimana fa: anticipazioni che, oggi, sembrano confermate.

La conferma del color oro

È stato il sito FootyHeadlines il primo a dare un possibile spoiler di quella che dovrebbe essere la maglia che indosserà il Bologna nel match contro l’Inter la prossima settimana. Una maglia che, con tutta probabilità, richiamerà l’effige della Torre di Maratone del suo stadio nella trama, e che avrà come tonalità unica e principale il color oro.

💣⚡️ Bologna and Udinese 26-27 Third Kits Leaked via SoFIFA



That’s what I call an unexpected leak 👀https://t.co/OiJtIuDXl9 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) September 21, 2026

Una scelta che prosegue la tradizione degli ultimi anni nella scelta di discostarsi dal “classico” per proporre ai propri tifosi una vera e propria novità. Ovviamente, scelte di questo tipo portano con sé elogi e critiche, come è nella normalità delle cose: nelle ultime stagioni, però, le terze maglie del Bologna hanno avuto un ampio apprezzamento dalla maggior parte del pubblico, come dimostrato anche dalla nota di colore sugli spalti, sia in casa e sia in trasferta.

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