Ultimo impegno stagionale per Bologna e Inter che si troveranno al Dall’Ara per la 38^ giornata di campionato. Una giornata di campionato che, per entrambe le squadre, servirà solo per gli almanacchi.

I rossoblù saluteranno il loro pubblico dopo la lunga e difficile stagione, soprattutto sul rettangolo verde amico. Sarà l’occasione per i rossoblù di chiudere con una bella vittoria contro i Campioni d’Italia, seppur viziata dalla mancanza totale di significato della gara.

Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Bologna e Inter.

Bologna-Inter: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 38^ giornata;

Serie A, 38^ giornata; Partita: Bologna-Inter;

Bologna-Inter; Data: sabato 23 maggio 2026;

sabato 23 maggio 2026; Orario: 18:00;

18:00; Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna;

Stadio Renato Dall’Ara, Bologna; Canale TV: Zona DAZN 214 su Sky;

Zona DAZN 214 su Sky; Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; João Mario, Helland, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Diouf, Sucic, Mkhitaryan, Cocchi; Lautaro, Esposito. Allenatore Cristian Chivu.

A che punto siamo?

Sarà una giornata particolare per il club rossoblù. Il Bologna dopo la gara contro l’Inter probabilmente saluterà alcuni perni di queste ultime stagioni. I rossoblù saluteranno certamente Remo Freuler, ormai certo di non rinnovare il contratto per salutare a parametro zero.

Occhio anche alle reazioni ed emozioni di Italiano, Ferguson e Skorupski dopo il fischio finale. Per il tecnico poco, il capitano e portiere potrebbe essere l’ultima gara al Dall’Ara. Il mister è corteggiato dal Napoli, Fergie potrebbe tornare in Scozia e per il polacco potrebbe essere stata l’ultima annata sotto le Due Torri.

Insomma, potrebbe essere un finale strappalacrime, proprio contro la squadra che vinto il campionato. Ma soprattutto nella sfida che ha dato in questa annata una delle emozioni più forti per i tifosi rossoblù: il successo in semifinale di Supercoppa Italiana e l’accesso in finale, poi purtroppo persa.

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