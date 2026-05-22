Calciomercato Bologna, Sarri verso l’Atalanta e Allegri resta al Milan: ora il Napoli vuole Italiano

Il puzzle delle panchine di Serie A, nonostante manchi ancora l’ultima giornata del campionato corrente, si sta componendo e porta verso il possibile addio di Italiano al Bologna, direzione Napoli. Tutto, infatti, ruoterebbe attorno alla scelta del prossimo allenatore dei partenopei.

Salutato Antonio Conte, senza rimorsi, con qualche rimpianto, ma tanta stima tra le parti (il club lascerà libero il tecnico, che non ha chiesto nessuna buonuscita nonostante il restante anno di contratto a circa 10 milioni netti), Aurelio De Laurentiis ha definito una lista di tre nomi. Questo elenco di preferenza però sta andando via via riducendosi.

Sarri prima scelta, poi Allegri

Nella lista delle preferenze di Aurelio De Laurentiis per il suo Napoli, la gerarchia è chiara:

il ritorno di Maurizio Sarri, in procinto di salutare la Lazio; Massimiliano Allegri, in caso di addio al Milan; Vincenzo Italiano, in caso di addio al Bologna.

Una strategia chiara quella del numero uno azzurro che avrebbe voluto in prima battuta un allenatore esperto che conoscesse l’ambiente. In seconda battuta avrebbe puntato sul tecnico esperto che garantisce i risultati. E, solo come terza opzione, avrebbe considerato l’emergente.

Atalanta e Milan rovinano i pianti di De Laurentiis

Al momento, salvo ripensamenti o colpi di scena, il futuro del Napoli rischia di dipendere dall’incontro tra il Bologna e Vincenzo Italiano. Infatti, Atalanta e Milan nelle ultime ore hanno di fatto eliminato le prime due opzioni della lista di De Laurentiis.

La Dea, che presto dovrebbe annunciare Cristiano Giuntoli nel ruolo di nuovo direttore sportivo, avrebbe ormai convinto Maurizio Sarri ad accettare la sua proposta. Salutato Palladino dopo l’ultima giornata, il club nerazzurro farà firmare un contratto più lungo e più remunerativo del biennale da 2,7/2,8 milioni proposto dal Napoli al suo ex tecnico.

Contemporaneamente, la posizione di Massimiliano Allegri al Milan si è rafforzata in maniera quasi definitiva. Il tecnico toscano sta per raggiungere il rinnovo automatico fino al 2028 grazie alla qualificazione Champions a un passo. Nel frattempo, il presidente Gerry Cardinale avrebbe deciso di puntare fortemente su Allegri per il futuro e probabilmente Tare e, invece, dare il benservito al grande nemico del duo livornese-albanese, ovvero l’AD Furlani ritenuto colpevole di una gestione poco lucida.

Italiano nel mirino del Napoli

Ecco dunque che De Laurentiis per il suo Napoli dovrà virare su Vincenzo Italiano, provando a strapparlo al Bologna nei prossimi giorni. Il tecnico originario di Karlsruhe è stato più volte in contatto col Napoli in questi anni ma non se n’è mai fatto nulla.

I suoi dubbi sulle ambizioni rossoblù, il solo anno di contratto rimanente col Bologna e il fatto che la panchina del Napoli è libera e non sembrano esserci candidati migliori sta sgomberando il campo per il siciliano. I partenopei avrebbero anche già fatto pervenire una bozza di accordo al tecnico.

La decisione definitiva verrà presa ormai solo la prossima settimana, quando Italiano incontrerà il Bologna e capirà le intenzioni del club che giocoforza dovrà proporre anche un rinnovo di contratto. L’attuale scadenza dell’accordo è il 2027, il Napoli propone invece un biennale (fino al 2028) con opzione per una terza annata. Insomma, siamo vicini a conoscere il futuro.

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