Verso Bologna-Inter: meno gol, ma più vittorie con i nerazzurri. I dati

C’è una classifica parla del presente e del passato, ma che può aiutare a fare una piccola previsione sul futuro. Alla vigilia di Bologna-Inter, ultima giornata della Serie A 2025/26, i numeri sui gol segnati pubblicati da Transfermarkt spiegano bene dove si trova oggi la squadra rossoblù.

Bologna e Inter: quanta differenza nei gol segnati in questa stagione

L’Inter arriva al Dall’Ara da miglior attacco del campionato: 86 gol in 37 giornate, venticinque in più del Como secondo e quasi il doppio rispetto al Bologna, fermo a quota 46 insieme al Sassuolo, piazzandosi quindi ottavo per gol segnati in questa stagione.

Un dato che potrebbe facilmente spiegare la distanza ancora esistente tra i nerazzurri e il resto della Serie A. Ma allargando lo sguardo alle ultime tre stagioni possiamo guardare tale distanza da una prospettiva diversa.

La continuità del Bologna negli ultimi tre anni

Nel triennio il Bologna è infatti ottavo per reti segnate in Serie A con 157 gol e una media di 1,39 a partita. Davanti ci sono Inter, Atalanta, Milan, Roma, Juventus, Napoli e Fiorentina.

È questo il dato più interessante: il Bologna non è più soltanto una squadra capace di vivere una stagione speciale, ma una realtà che ormai produce continuità offensiva.

Gol o vittorie? Al Bologna piace vincere

La sfida di domani ho un significato particolare anche dal punto di vista storico. Quello del Dall’Ara sarà infatti il Bologna-Inter numero 80 in Serie A nell’era del girone unico, spareggio scudetto del 1964 compreso. Il bilancio è quasi perfettamente equilibrato: 33 vittorie rossoblù, 14 pareggi e 32 successi nerazzurri. L’ultimo precedente a Bologna sorride ai felsinei, vittoriosi 1-0 nella scorsa stagione.

Allora ecco che ritroviamo il senso della partita di domani: da una parte la squadra che oggi domina il campionato italiano, dall’altra un Bologna che continua a dargli fastidio. E forse, in questo, è stata da sempre la migliore in campionato.

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