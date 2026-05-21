Bologna, Italiano prepara la sfida contro l’Inter: Moro cerca spazio, Lucumí verso il ritorno

A Casteldebole il Bologna ha riacceso i motori con un obiettivo chiaro: arrivare nella miglior condizione possibile alla sfida contro l’Inter. Dopo due giorni di riposo, la squadra di Vincenzo Italiano è tornata in campo per preparare l’ultimo impegno stagionale davanti al pubblico del Dall’Ara, in una gara che potrebbe rappresentare la chiusura ideale di una stagione altalenante.

Il tecnico rossoblù ha chiesto ai suoi giocatori il massimo impegno per provare a conquistare il terzo successo consecutivo, dopo le vittorie ottenute contro Napoli e Atalanta. L’aspetto mentale, in questo finale di campionato, sarà decisivo tanto quanto quello fisico. Il Bologna vuole salutare i tifosi con una prestazione convincente e con un risultato di prestigio contro una delle squadre più forti del campionato.

Moro scalpita: possibile maglia da titolare

Tra i giocatori maggiormente osservati c’è senza dubbio Nikola Moro, reduce dalla convocazione con la Croazia e desideroso di riprendersi una maglia da titolare. Il centrocampista rossoblù dovrebbe agire accanto a Remo Freuler, sempre più punto di riferimento della mediana felsinea, e a Lewis Ferguson, elemento fondamentale per equilibrio e intensità.

Il duello a centrocampo si preannuncia particolarmente intenso, soprattutto contro una squadra come l’Inter che fa della qualità e della gestione del possesso uno dei suoi punti di forza. Italiano punta, dunque, su una linea mediana dinamica e aggressiva, capace di reggere il confronto sul piano fisico e tecnico.

Difesa e fasce: Lucumí torna al centro

Importanti novità arrivano anche dal reparto arretrato. Dopo aver scontato la squalifica, Jhon Lucumí è pronto a tornare al centro della difesa rossoblù. Il colombiano dovrebbe fare coppia con uno tra Heggem e Helland, i quali, nelle ultime uscite, hanno dato segnali incoraggianti.

Sulle corsie laterali resta aperto il ballottaggio. A destra si giocano una maglia Joao Mario, Zortea e De Silvestri, con Italiano che scioglierà gli ultimi dubbi soltanto dopo le sedute di rifinitura. Sulla fascia sinistra, invece, Miranda appare nettamente favorito su Lykogiannis.

La sensazione è che il tecnico rossoblù voglia puntare su una squadra equilibrata ma allo stesso tempo aggressiva, capace di attaccare gli spazi e di mettere in difficoltà la retroguardia interista.

Castro guida l’attacco: Dallinga pronto a subentrare

In avanti dovrebbe essere Castro il punto di riferimento offensivo del Bologna. L’attaccante è favorito per partire dal primo minuto, mentre Dallinga potrebbe rappresentare un’arma importante a gara in corso.

Italiano valuta attentamente ogni soluzione offensiva per cercare di sorprendere l’Inter e mantenere alta l’intensità per tutti i novanta minuti. Molto dipenderà anche dall’atteggiamento tattico dei nerazzurri e dalla capacità del Bologna di sfruttare il fattore campo.

Inter tra gestione delle energie e possibili rotazioni

Anche in casa Inter le valutazioni sono ancora in corso. Cristian Chivu dovrebbe confermare il consueto assetto nerazzurro, ma con diverse rotazioni per dare minutaggio a coloro che hanno giocato meno.

In difesa dovrebbero trovare spazio Acerbi, De Vrij e Bastoni. A centrocampo restano vive le candidature di Frattesi, Sucic e Mkhitaryan. Sulle corsie laterali possibile occasione per Darmian e anche per il giovane Matteo Cocchi, esterno classe 2005 cresciuto proprio nel settore giovanile del Bologna. In avanti, invece, riflettori puntati su Lautaro Martinez a fianco di uno tra Pio Esposito e Bonny.

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