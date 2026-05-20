Fanta BFC – 38° Giornata: Bologna-Inter

Il Fantacalcio è ormai un fenomeno radicato nella cultura nazional popolare italiana. Lo hanno detto anche Immobile e Bernardeschi al momento della presentazione con la maglia del Bologna: “Fantacalcio? Un fenomeno che non capisco, qualcosa che non mi è mancato per niente”. Si gioca ogni tre giorni e le scelte di formazione tra dubbi, ballottaggi ed infortuni si fanno sempre più complicate.

In un’annata piena di impegni per i rossoblù, la rubrica FANTA BFC cerca di togliere ogni dubbio fantacalcistico.

Fanta BFC – La partita

Bologna e Inter si sfideranno nell’ultima di campionato, una gara effettivamente inutile ai fini della classifica ma fondamentale per l’orgoglio. E, ovviamente, per il Fantacalcio, nelle leghe dove tutto non è ancora stato deciso…

La probabile formazione del Bologna

Quale sarà l’undici titolare scelto da mister Italiano? Di seguito, la probabile formazione:

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Helland, Lucumi, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Orsolini, Castro, Rowe

Ballottaggi: Joao Mario-Zortea 60-40%, Pobega-Sohm 55-45%, Orsolini-Bernardeschi 60-40%, Castro-Dallinga 65-35%

Squalificati: –

Indisponibili: Casale, Cambiaghi (in dubbio) e Vitik

Diffidati: Cambiaghi, Ravaglia

Fanta BFC – Chi schierare?

Rowe: Dopo i due gol consecutivi di Orsolini, l’impressione è che il motore di questa gara possa essere situato sulle corsie. E, dopo la girata clamorosa del Maradona, anche Rowe vuole mettere il punto esclamativo su questa stagione, giocata ad un grande livello.

Chi evitare?

Joao Mario: All’ultima con la maglia del Bologna, non dovrà gestire avversari banali. Si prospettano turbolenze su quella corsia, da dove l’Inter costruisce parecchio e trova molti dei suoi spunti, spesso passando per i piedi di Dimarco.

Le scommesse

Helland e Lucumi: Due squadre che giocano a risultati acquisiti potrebbero portare a pochi gol. Lo si è già visto durante Inter-Verona: l’attacco nerazzurro non ha la fame dei giorni migliori e i due centrali felsinei possono approfittarne.

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