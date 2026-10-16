Bologna-Inter, le probabili formazioni

Sabato alle 18 il Bologna ospita l’Inter per la gara valida per il 7° turno del campionato di Serie A. Una sfida che per mister Palladino e i suoi ragazzi rappresenta una importante occasione di svolta della stagione. Portare a casa un risultato positivo significherebbe dare slancio alla stagione.

Di fronte, infatti, ci sarà la squadra più forte del torneo. I nerazzurri, guidati da Cristian Chivu, sono i Campioni d’Italia in carica e sono già in testa alla classifica in compagnia della Lazio. Se i rossoblù hanno potuto godere di una settimana di allenamenti completa, la squadra milanese ha dovuto giocare in Champions League perdendo sciaguratamente 3-4 in casa contro il Club Bruges.

Recuperi e assenze

Raffaele Palladino ha diramato alla vigilia della sfida i convocati per la gara tra Bologna e Inter, che consta dei 26 giocatori tra cui il tecnico campano potrà sceltiere gli undici titolari per le probabili formazioni. Nella squadra felsinea mancherà solamente Riccardo Orsolini, infortunatosi contro il Lecce. Mentre, recupereranno Odgaard, Mbangula e Theate.

Nella squadra meneghina, invece, mancherà Lautaro Martinez. Il capitano dei nerazzurri ha riportato un risentimento muscolare che lo terrà fuori almeno fino a dopo la prossima sosta per le Nazionali. L’argentino capitano e leader tecnico della squadra interista sarà un’assenza pesantissima, ma nei nerazzurri ci sono le opzioni alternative per sostituirlo.

Le probabili formazioni di Bologna-Inter

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Heggem, Helland, Theate; Zortea, Ferguson, Moro, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

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