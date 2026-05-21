Verso Bologna-Inter: Skorupski in vantaggio su Ravaglia e Pessina

Tra due giorni il Bologna scenderà in campo al Dall’Ara per l’ultima gara di campionato contro l’Inter campione d’Italia. Per l’occasione, i rossoblù sfoggeranno la nuova maglia home presentata quest’oggi e chissà che questa non porti finalmente un po’ di fortuna ai felsinei che, sul prato di casa, non vincono dallo scorso aprile.

Nel frattempo a Casteldebole, Italiano pensa all’ultima formazione della stagione e uno dei dubbi principali riguarda la porta. Chi schierare contro i nerazzurri: Skorupski, Ravaglia o Pessina?

Bologna-Inter: Skorupski in pole

Secondo quanto riportato quest’oggi da Dario Cervellati su Stadio, Lukasz Skorupski sarebbe in vantaggio per partire dal primo minuto contro l’Inter. A Bergamo, il portiere polacco è tornato in campo dopo oltre due mesi dall’ultima volta e si è reso subito protagonista con uscite importanti e soprattutto con la parata al 93’ su Krstovic che ha salvato il risultato. Se il numero 1 si confermerà in forma anche negli ultimi allenamenti a Casteldebole, allora non ci sono dubbi che Vincenzo Italiano punterà ancora su di lui questo sabato.

Tuttavia, Skorupski dovrà spingere forte nelle ultime sessioni pre Bologna-Inter perché la concorrenza interna è agguerrita: Sia Ravaglia che Pessina infatti proveranno a rubargli il posto da titolare.

Ravaglia e Pessina spingono per la titolarità

Contro l’Inter non è escluso infatti un ritorno di Federico Ravaglia, in cerca di riscatto, che ha nei nerazzurri uno dei suoi avversari preferiti. Il secondo portiere infatti, ha parato il rigore a Lautaro Martinez in Coppa Italia nella stagione 2023/24 che ha contribuito al passaggio di turno, ed è stato decisivo anche in Supercoppa Italiana sempre nei tiri di rigore contro la squadra di Chivu.

La voglia di scendere in campo non manca anche al giovanissimo Massimo Pessina. Il classe 2007, dopo aver giocato contro il Napoli sia all’andata che al ritorno e ancora contro Lecce e Cagliari, vorrebbe spuntare la casella “Inter”. Il rossoblù ha dimostrato di avere personalità e grinta da vendere e vorrebbe collezionare un’altra titolarità nell’attesa di capire il suo futuro per la prossima stagione.

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