Bologna-Inter al Dall’Ara: la sfida si accende nel segno dei 30 mila

C’è un’atmosfera vibrante e carica di attesa attorno allo stadio Renato Dall’Ara, pronto a trasformarsi sabato prossimo nel teatro di una sfavillante battaglia sportiva. Il Bologna guidato da Palladino si prepara ad affrontare gli avversari nerazzurri in un clima da grande evento, forte dell’incredibile entusiasmo e del calore dimostrato dal proprio pubblico.

I tifosi sono pronti ad spingere i propri beniamini verso uno spartiacque cruciale, cercando di dare continuità alla faticosa ma preziosa vittoria ottenuta sul campo del Lecce. Dall’altra parte, la compagine dell’Inter allenata da Chivu scenderà in campo determinata a conquistare l’intera posta in palio, sostenuta da una folta e calorosa rappresentanza di sostenitori.

Numeri da tutto esaurito

I contatori del botteghino registrano numeri da capogiro fin dai primi giorni della settimana. Come fotografato oggi sul giornale de Il Resto del Carlino, la prevendita dei biglietti ha già abbondantemente sfondato il muro dei trentamila spettatori presenti. Un dato eccezionale che non rappresenta ancora una cifra definitiva, ma una semplice fotografia di un entusiasmo travolgente destinato ad aumentare nelle prossime ore.

Con il passare del tempo ci si avvicina a passi da gigante verso il sold out dello stadio, considerando che rimangono ancora a disposizione tagliandi nei vari settori della tribuna e soltanto pochissime unità nel settore dei distinti.

Bologna-Inter al Dall’Ara: il confronto con l’anno scorso

Il grande afflusso atteso per questo appuntamento supererà nettamente i numeri registrati nel recente passato. Lo scorso 23 maggio, nell’ultima giornata di campionato, si sfidarono proprio al Dall’Ara le due formazioni. La partita terminò in un spettacolare e pirotecnico 3-3, nella quale andarono a segno per i padroni di casa Bernardeschi, Pobega e Zielinski con un autogol.

E proprio in quella occasione le presenze sulle tribune si erano fermate a quota 30.109 spettatori. Questo traguardo è ormai destinato a essere infranto e superato, a testimonianza di quanto questa sfida rappresenti, da ambo le parti, un momento fondamentale e imperdibile di questa stagione.

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