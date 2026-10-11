La vittoria a Lecce, le parole dei protagonisti rossoblù e il retroscena sull’arrivo di Enem: Bologna, le notizie dell’11 ottobre

Le notizie di oggi in casa Bologna FC riguardano inevitabilmente la sfida contro il Lecce, sfida che si è poi tramutata nella prima vittoria stagionale dei rossoblù. Il Bologna ha battuto i salentini 2-1 in casa grazie alle reti di Riccardo Orsolini e Jay Enem, conquistando i primi tre punti della gestione Raffaele Palladino. Protagonisti del post-partita l’allenatore rossoblù, l’autore del gol decisivo e Nadir Zortea.

Lecce-Bologna 1-2, la cronaca

Dopo cinque giornate senza successi, il Bologna rompe finalmente il digiuno e conquista a Lecce la prima vittoria del campionato. A sbloccare la partita ci ha pensato Riccardo Orsolini al 17’, con una splendida girata sul cross di Nicolò Cambiaghi.

Il Lecce ha pareggiato nella ripresa con Fatah, ma al 76’ ecco la giocata decisiva: Cambiaghi salta l’uomo e serve Jay Enem, che firma con l’esterno destro il suo primo gol in rossoblù e in Serie A. Nel finale, il Bologna ha resistito in inferiorità numerica dopo il problema fisico accusato da Orsolini.

Qui per la cronaca completa di Lecce-Bologna.

Palladino: «La vittoria non nasconde le difficoltà»

Nel post-partita Raffaele Palladino si gode i tre punti, ma invita la squadra a non abbassare la guardia. Il tecnico ha riconosciuto le difficoltà delle ultime settimane e la necessità di migliorare ancora, soprattutto nella gestione del possesso e nella scelta delle giocate.

«Oggi per noi è iniziato il campionato», ha spiegato Palladino, spiegando che il lavoro con il gruppo al completo comincerà davvero nella settimana successiva alla sosta. L’allenatore ha inoltre elogiato il reparto offensivo, ma tra i temi affrontati c’è stata anche la scelta di Pessina al posto di Skorupski…

Qui per leggere tutte le dichiarazioni di Palladino dopo Lecce-Bologna.

Enem e Zortea, le parole dopo il successo rossoblù

La vittoria del Bologna porta anche la firma di chi ha saputo sfruttare il proprio momento. Jay Enem, autore del gol decisivo, ha parlato nel post partita, sottolineando l’importanza del risultato e la crescita della squadra.

Soddisfatto anche Nadir Zortea, che ha evidenziato la compattezza e lo spirito di sacrificio mostrati dalla squadra. «Dall’arrivo di Palladino abbiamo lavorato tanto a livello fisico, aumentando l’aggressività», ha spiegato il terzino, convinto che il Bologna possa continuare a crescere settimana dopo settimana.

Qui per le dichiarazioni di Enem.

Qui per le dichiarazioni di Zortea.

Notizie di calciomercato: il retroscena sull’arrivo di Jay Enem al Bologna FC

A Lecce, Jay Enem non ha soltanto regalato al Bologna la prima vittoria stagionale: il suo gol ha dato un nuovo significato a un’estate che poteva portarlo lontano dall’Emilia. Il centravanti, a un passo dal trasferimento al Lugano, è rimasto in rossoblù per una scelta maturata nelle ultime ore di mercato. Qui per leggere il retroscena completo

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