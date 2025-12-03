Se per il Bologna pre Motta e pre Italiano, il risveglio dalla sconfitta era purtroppo un’abitudine, ieri invece per i rossoblù il ritorno in campo è stato particolare. Tra l’amaro di una serata finita con un brutto ko e la voglia immediata di rivalsa.

Una voglia, quella del Bologna intrisa di orgoglio per il livello di consapevolezza ormai raggiunto. Ma soprattutto dalla sensazione di potersi riprendere immediatamente, perché una serata storta capita a tutti. E l’occasione per farlo arriva in pochissimi giorni con l’incrocio di Coppa Italia contro il Parma. Comincia la Coppa, sei mesi e mezzo dopo il trionfo di maggio nella finale di Roma contro il Milan.

Bologna, contro il Parma per ripartire

Si riparte dagli ottavi di finale, punto di partenza per chi ha conseguito una delle prime otto posizioni o ha vinto il trofeo l’anno prima. Quale miglior medicina di una serata di Coppa per una squadra come quella rossoblù che ha in Vincenzo Italiano il suo tecnico? L’allenatore di Karlsruhe ha un rapporto speciale con le coppe. E quella nazionale a lui e al Bologna ha regalato una grande soddisfazione l’anno scorso.

Motivo per cui con orgoglio i rossoblù ripartono per difendere la loro coccarda. L’avversario sarà il Parma, già battuto un campionato, che proprio al campionato dà precedenza a livello di scelte. I ragazzi di mister Italiano perciò si troveranno di fronte un undici ampiamente rimaneggiato. Ma non dovranno sottovalutare l’impegno per non incappare in un’altra serataccia.

Corsi e ricorsi

Subito dopo la sconfitta con la Cremonese, proprio Italiano aveva richiamato i suoi ad una grande reazione. Il tecnico ha ricordato infatti che il suo Bologna lo scorso anno dopo uno scivolone simile si riprese alla grande. Contro il Verona, il 30 dicembre 2024, arrivò una sconfitta interna 2-3. Da lì i rossoblù non persero più per quasi due mesi.

Dieci risultati utili consecutivi, culminato nella vittoria interna contro il Borussia Dortmund. Una striscia che si interruppe proprio contro il Parma (allora allenato da Chivu) e che si è ripetuta in questi ultimi due mesi, dopo il ko di Birmingham, e che il mister vorrebbe fare ripartire da domani. Per avanzare in Coppa Italia e rilanciare il Bologna con ambizioni europee sempre più importanti.

(Fonte: Massimo Vitali, Il Resto del Carlino)

