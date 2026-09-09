Bologna – La squadra di Tedesco è quinta in una speciale classifica

Ne avevamo parlato circa una settimana fa: la ristrutturazione del Bologna ha modificato anche l’età media che scende in campo. I rossoblù sono attualmente quinti in questa speciale classifica di Serie A. Nonostante in questa sessione di calciomercato siano arrivati calciatori giovani e Libra, di anni 18, è stato inserito nel gruppo della prima squadra e fatto esordire domenica contro il Sassuolo, il Bologna presenta un’età media di 26,6 anni. Il Napoli, prossimo avversario di Tedesco, è saldamente in testa con 28,7 anni di età media. Segue la Juventus (27,1), poi Inter (27) e Atalanta (26,7).

Attualmente la transizione non ha favorito la gioventù. Tuttavia, Tedesco non è un allenatore che predilige l’esperienza, bensì il buon senso. Chi merita, scende in campo. Fu uno dei concetti con cui si presentò nella prima conferenza stampa da allenatore dei rossoblù.

Bologna, eppur qualcosa si muove

Al di là degli investimenti per la prima squadra, ci sono anche le operazioni che coincidono con la crescita del settore giovanile. Il Bologna dei vari Corazza, Pyythia, Stivanello, Caccavo, Tomasevic, Ilic, Cassa (in prestito in Serie B) o di Amey e Raimondo, che si stanno giocando le proprie chance al Frosinone, convergono con gli obiettivi rossoblù. Senza dimenticare i giovani calciatori in prestito in Lega Pro. Tedesco, come riporta Massimo Vitali nell’edizione odierna de il Resto del Carlino, non si è mai fatto scrupoli nel lanciare giovani giocatori, né in Bundesliga né con la nazionale belga. Uno dei compiti dell’allenatore sarà quello di valorizzare i calciatori in rosa: Amondarain, Mbangula, Libra, Helland, Pessina ed Enem cresceranno in maniera ottimale se ne avranno le opportunità. Ne guadagnerebbero in esperienza e metterebbero la ferocia che serve per conquistarsi il futuro.

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