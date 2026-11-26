Il Bologna si prepara alla partita contro il Venezia, che si giocherà domani, venerdì 27 novembre allo stadio Pier Luigi Penzo. Il mister Palladino deve ancora risolvere i dubbi sugli undici titolari per la gara di domani sera. Vediamo quali sono i nodi da sciogliere e quali i punti fermi.

I dubbi di formazione

Molto probabilmente Palladino farà ricorso al modulo 3-4-2-1, partendo da questa base, vediamo i dubbi che saltano fuori:

Innanzitutto il mister campano deve scegliere due titolari tra Bernardeschi, Cambiaghi, Orsolini e Mbangula i quattro esterni d’attacco disponibili. I primi due potrebbero essere i prescelti per partire dal primo minuto. Bernardeschi è praticamente intoccabile per Palladino, mentre Cambiaghi non delude mai, difficile lasciarlo fuori. Orsolini deve riprendersi dopo un primo tempo anonimo contro l’Udinese. Resta Mbangula, che dopo la tripletta del 28 ottobre contro il Milan non è mai tornato in campo da titolare.

Tra i centravanti invece c’è il ballottaggio Odgaard-Piccoli, con Dovbyk molto più defilato: il danese parte da favorito, pronto a strappare la sesta maglia da titolare consecutiva, garantisce equilibrio e raccordo nel gioco, nonostante sia ancora a quota zero gol. A differenza dell’alternativa, Roberto Piccoli, assente dal 17 ottobre dopo l’infortunio nella sfida con l’Inter al dall’Ara, lui non è molto più in là, ma intanto un primo gol col Sassuolo l’ha segnato.

Con il quasi sicuro forfait dell’ancora infortunato Miranda, un altro grande dubbio tormenta Palladino: chi scegliere come pedina vincente per il cursore di sinistra? Ci sono tre opzioni per la fascia mancina del 3-4-2-1. L’allenatore potrebbe giocarsi una carta importante: l’esperimento di adattare un esterno d’attacco a tutta fascia è stato provato contro l’Udinese, creando però squilibri in campo. Ma il vero tête a tête avviene tra Alhassane e l’ipotesi Theate. Il nigerino è l’unico giocatore di ruolo disponibile in rosa per coprire la fascia sinistra, invece se il belga viene spostato a centrocampo come esterno a tutta fascia, allora si aprirebbe uno spiraglio per il rientro da titolare di Heggem nella difesa a tre, rientrato dopo l’esplosione disciplinare.

I punti fermi nella formazione di Bologna-Venezia

Per Raffaele Palladino non ci sono dubbi su chi mettere tra i due pali, ed è chiaramente il polacco Łukasz Skorupski, ritenuto ormai una garanzia assoluta. Nella difesa, in attesa della scelta tra Theate o Heggem, vedremo sicuramente il fedelissimo Casale e Darmian come braccetto di destra.

A centrocampo ci sarà, come definita da Massimo Vitali su Il resto del Carlino, l’inscindibile e imprescindibile coppia Ferguson-Pobega. Nella fascia destra vedremo titolare molto probabilmente Zortea, autore del gol di vantaggio contro l’Udinese, che punta a lasciare il segno anche in casa, con De Silvestri come alternativa a partita in corso.

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