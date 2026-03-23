Dall’Ara conquistato ancora: il Bologna scivola al nono posto

Sembra un mercato, il Dall’Ara. Arriva l’avversaria di turno e fa spesa: “1 punto per favore”, “vorrei 3 punti, grazie”. Il Bologna non riesce a difendere casa propria: il bilancio delle partite casalinghe è fortemente negativo. L’ultima sconfitta interna, quella di ieri contro la Lazio. Partita decisa dall’errore di Orsolini su rigore e dalla doppietta di Taylor. Partita che pesa in chiave classifica.

Bologna-Lazio (0-2): gli highlights

Fin dal suo inizio si capisce che Bologna-Lazio sarà una partita equilibrata e bloccata, con ritmi bassi. Nel primo tempo nessuna delle due squadre produce molto. Le giocate migliori sono da una parte quella di Marusic bloccato dall’uscita di Ravaglia, e dall’altra il tiro da fuori di Moro che si stampa sull’incrocio dei pali. La ripresa si apre con l’errore di Dele Bashiru: il retropassaggio viene intercettato da Castro atterrato fallosamente in area da Motta.

Sul dischetto si presenta Orsolini. Il numero 7 aveva dimostrato fino a quel momento tanta voglia ma poca incisività. Nonostante sia in campo Bernardeschi (il rigorista negli ultimi tempi), Orso vuole ritrovare il gol coronando la 300esima presenza in Rossoblù. Ma trova un Motta che si rifà dell’errore precedente: il tiro del marchigiano viene bloccato dal portiere 21enne. Il Bologna si spegne, la Lazio viene fuori. Nel giro di 10 minuti Taylor segna 2 gol. Il primo -a detta sua- fortunoso, il secondo -lo diciamo noi- concesso da una difesa non perfetta.

Altra sconfitta casalinga per i Rossoblù: l’attuale classifica

Il Dall’Ara dunque si rivela ancora preda facile: quella contro la Lazio è l’ottava sconfitta in 10 partite casalinghe per il Bologna. Le eccezioni, la vittoria contro l’Udinese e il pareggio nel derby col Sassuolo. E questi punti persi pesano sulla classifica. Ora sembra che il Bologna debba dire addio al settimo posto che dopo ieri si allontana a -8. In più, con la vittoria la Lazio sorpassa il Bologna che scivola al nono posto.

La Lazio fatale ancora in questa stagione per il Bologna: prima in Coppa Italia e ora in Campionato. A questo punto allora il focus di Italiano e dei suoi ragazzi potrebbe andare sull’Europa League. Ricalcando le orme dello scorso anno: Serie A chiusa al nono posto, vittoria della Coppa Italia. Certo che il doppio confronto con l’Empoli e la finale con un Milan non al top erano sulla carta più semplici del quarto di finale con l’Aston Villa, la principale favorita per la vittoria in Europa League. Ma sarà il campo a parlare.

Fonte: Gianmarco Marchini, Resto del Carlino

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