Bologna-Lazio, Dall’Ara semivuoto: solo 15 mila presenti

La Coppa Italia del 2025 resterà un momento di felicità incredibile per il Bologna, Bologna città e i suoi tifosi. Il successo nella Coppa nazionale dopo 51 anni dall’ultimo trofeo lo scorso maggio aveva fatto esplodere una città.

Meno di un anno dopo, con il Bologna in crisi ma ancora in piena corsa per provare a difendere quel bellissimo e tanto agognato trofeo, il tifo risponde a metà. Questa sera per la sfida dei quarti di finale alle 21, in casa contro la Lazio lo stadio Dall’Ara (protagonista, suo malgrado, delle ultime ore) sarà vuoto per metà.

Stadio semivuoto

Sugli spalti dello Stadio Renato Dall’Ara a spingere il Bologna nel quarto di finale secco contro la Lazio e verso la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta ci saranno solo quindici mila spettatori.

Una notte, insomma, molto diversa da tante che hanno caratterizzato la storia recente del club rossoblù. Eppure, con il momento che sta vivendo la squadra e questa reazione del tifo, quelle notti sembrano molto lontane. Tuttavia, altre ne arriveranno se il Bologna supererà la Lazio questa sera e poi c’è ancora l’Europa League dove almeno un’altra serata di gala ai playoff contro il Brann ci sarà.

Quali sono i motivi?

Difficile individuare una sola causa o anche più cause. Servirebbe un sondaggio perlomeno tra gli abbonati del campionato che stasera marcheranno visita al Dall’Ara per Bologna-Lazio.

Il freddo potrebbe essere una spiegazione, ma la realtà dice che queste ultime nottate sono state abbastanza miti. Forse c’è, da parte dei tifosi un po’ di pancia piena dopo la Coppa dell’anno scorso e le belle prestazione. O, peggio, un po’ di scoramento in quelli che sono definiti i tifosi occasionali. Di sicuro, qualcuno sarà stato scoraggiato dai prezzi.

Un vuoto che stride

Di certo, la situazione stride rispetto a quanto accaduto a maggio in occasione della trasferta dell’Olimpico. Allora i tifosi del Bologna che viaggiarono verso Roma per accompagnare la squadra furono trenta mila.

E, se il confronto si fa con gli avversari, nel febbraio dell’anno scorso all’allora “Gewiss Stadium” (oggi New Balance Arena), i tifosi presenti sugli spalti per l’allora quarto di finale poi vinto con gol di Castro furono 20500, con lo spicchio ospite stracolmo.

fonte: Il Resto del Carlino

