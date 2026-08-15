Bologna-Lazio, entusiasmo per il debutto di Tedesco in Serie A

Manca sempre meno all’esordio in Serie A di Domenico Tedesco: lunedì 24 agosto alle 18:30 il Bologna affronterà la Lazio di Gennaro Gattuso. Uno scontro del tutto inedito, quello tra i due allenatori, a cui assisteranno oltre 25 mila tifosi bolognesi e laziali. A più di una settimana dal fischio di inizio, infatti, la sensazione è che per la prima del nuovo tecnico al Dall’Ara ci sarà una cornice di tutto rispetto.

Verso Bologna-Lazio: il confronto con le stagioni precedenti

Il settore ospiti esaurito in tempi record, oltre 20mila abbonati rossoblù e centinaia di tagliandi già venduti in vendita libera. Morale? Domenico Tedesco, al suo debutto in Italia, avrà dalla sua parte il pubblico delle grandi occasioni. Ad oggi infatti sono già più di 25mila gli spettatori con il biglietto in mano, ma la prospettiva è che si possa tendere verso il pienone.

L’obiettivo è eguagliare o superare il numero della scorsa stagione, quando il Bologna affrontava il Como sotto gli occhi di circa 26mila tifosi. Missione già compiuta invece per quanto riguarda l’anno precedente: nella stagione 2024/25 il Dall’Ara ospitava circa 24mila tifosi in occasione di Bologna-Udinese.

Una nuova stagione, tutta da vivere

Un esordio caldo per il nuovo tecnico, che prima però dovrà vedersela con il Brighton oggi alle ore 16:00 italiane. L’ultima amichevole del pre-campionato per sistemare i dettagli in vista della nuova stagione, in cui il Bologna avrà come obiettivo quello di tornare a competere per qualificarsi nelle coppe europee. In ballo anche la Coppa Italia, competizione per la quale verrà definito il primo avversario solo dopo una serie di combinazioni in cui rientra anche la stessa Lazio.

Domani si giocherà Lazio-Mantova, mentre lunedì toccherà a Palermo-Lecce. Successivamente, le due formazioni vincenti si sfideranno e chi avrà la meglio dovrà vedersela con il Bologna.

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