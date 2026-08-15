Brighton-Bologna: Tedesco all’ultimo esame prima del campionato

Ultimo esame prima dell’inizio del campionato e trasferta di quelle che non lasciano spazio a distrazioni. Il Bologna di Domenico Tedesco affronta oggi alle 16 il Brighton all’Amex Stadium, in una sfida che arriva al termine di un precampionato particolarmente impegnativo e che metterà alla prova soprattutto una retroguardia falcidiata dalle assenze. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e sarà un banco di prova importante per una squadra ancora alle prese con diversi interrogativi, soprattutto nel reparto arretrato.

Il Brighton non è certo l’avversario ideale per presentarsi all’ultima amichevole estiva. Gli inglesi hanno chiuso la scorsa Premier League all’ottavo posto e appena una settimana fa hanno superato con un netto 3-0 la Roma di Gian Piero Gasperini. Il 20 agosto, inoltre, inizieranno la loro avventura in Conference League contro i norvegesi del Tromsø.

Quanti problemi in difesa per Tedesco?

È proprio qui che si concentra l’emergenza rossoblù. Lucumì non sarà della partita, ormai prossimo al trasferimento alla Juventus, mentre Ilic è stato ceduto in prestito al Cesena. A loro si aggiungono Vitik, fermato da un affaticamento alla coscia destra, e Casale, ancora alle prese con un problema agli adduttori. Anche Alhassane non sarà della spedizione inglese: il terzino deve ancora completare alcune pratiche burocratiche legate al permesso di lavoro. Resta quindi da capire quale soluzione adotterà Tedesco. Heggem è rientrato da poco dopo gli impegni con il Mondiale e non ha preso parte all’amichevole contro il Pisa. Mandarlo subito in campo dal primo minuto sarebbe dunque una scelta rischiosa. L’alternativa più concreta porta a una coppia centrale inedita formata da Helland e De Silvestri, con quest’ultimo pronto anche a indossare la fascia da capitano.

Saputo osserva e il mercato prende nota

La situazione della retroguardia rappresenta inevitabilmente anche un messaggio per la dirigenza. Dopo l’addio di Lucumì, il Bologna ha già la necessità di individuare un nuovo centrale con caratteristiche adatte alla filosofia di Tedesco. La trasferta inglese arriva quindi in un momento particolarmente significativo anche sul fronte del mercato: le difficoltà difensive potrebbero accelerare alcune valutazioni, tra cui quelle su Juan Cabal. Davanti, invece, il tecnico avrà più possibilità di scelta. Piccoli è pronto al primo confronto, mentre sulle fasce potranno alternarsi Rowe, Orsolini e Cambiaghi, con Bernardeschi utilizzabile anche più largo. A centrocampo trova spazio il giovane Libra, che continua a guadagnare considerazione agli occhi dell’allenatore.

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