L’uomo della domenica – Federico Bernardeschi

Un’altra domenica atipica, potremmo definirla. Perché no, non deve diventare di certo un’abitudine un risultato negativo in casa. Bologna-Lazio non si è conclusa tra i sorrisi, una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per questa sosta, come ha fatto intendere anche Vincenzo Italiano nella conferenza stampa post-partita. Lo stesso mister, però, ha apprezzato il lavoro di un giocatore in particolare, che anche adattato in un altro ruolo ha dato un contributo diverso ma importante: Federico Bernardeschi.

Bologna-Lazio, un Bernardeschi da ricamo

Alla lettura delle formazioni ufficiali di Bologna-Lazio, più di qualcuno è rimasto sorpreso nel vedere un Bologna schierare quasi tutto il suo arsenale offensivo migliore sin dall’inizio. Non per valori, ovviamente, ma più probabilmente per l’equilibrio della squadra, che tanto è stato tema di dibattito nei momenti più difficili della stagione. Ebbene, in realtà Vincenzo Italiano, a un giocatore in particolare, aveva chiesto tutt’altro. Nel pomeriggio del Dall’Ara abbiamo visto un Federico Bernardeschi atipico, quasi tornare alle origini.

Già, perché il 10 Rossoblù ha lavorato da 10, ma anche da 6. Una mezzala che potesse anche costruire il gioco, oltre che legare i reparti sulla trequarti. Spesso lo si è visto scendere fino a difensori per prendere il pallone, come spesso lo si è visto impegnato in fase di copertura sulla linea di metà campo. Insomma, un centrocampista vero e proprio. Forse questo ha limitato il suo raggio offensivo, ma ha consegnato a Italiano un’altra buona alternativa che, in una fase delicata della stagione come quella che verrà, non va assolutamente esclusa.

La tecnica al primo posto

Vista la sua condizione, viene spontaneo dire che non sarà di certo la prima scelta di Italiano, quella di spostare Bernardeschi più indietro. Ma, in certe partite – anche in base all’andamento – si potrebbe rivedere un Berna a tuttocampo, che possa costruire (così come schermare, all’occorrenza) e poi andare anche a rifinire. Perché un giocatore con le sue caratteristiche e la sua tecnica, quando è in questa condizione, è difficile da trovare. Se lo si ha a disposizione, va sfruttato in ogni dove quando necessario. Bologna-Lazio è stata la prova di come, per certe scelte, la tecnica vada messa al primo posto. E se hai un giocatore come Bernardeschi, questo Bernardeschi, la scelta è sempre corretta.

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