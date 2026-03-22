Vincenzo Italiano post Bologna-Lazio (0-2): «Orso non si deve abbattere, la squadra per 70′ mi è piaciuta»

Un match che non lascia sorrisi in casa Rossoblù: Bologna-Lazio si è chiusa con una sconfitta per i Felsinei, puniti dalla doppietta di Taylor. Al termine della gara l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha commentato così il match del Dall’Ara contro la Lazio nella consueta conferenza stampa post-match.

Bologna-Lazio, le parole di Vincenzo Italiano

Un commento sulla gara? Ha parlato con Orsolini al termine della gara?

«Per me 70 minuti molto bene, con anche le fatiche di coppa. Non è facile gestire il giovedì-domenica e per 70 minuti ero contetno anche a livello mentale. Abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio ma abbiamo subito gli errori, peccato. Volevamo passare una sosta diversa ma pazienza: per 70 minuti i ragazzi mi sono piaciuti, sopratutto contro una squadra come la Lazio. La fiducia a Orso è stata dimostrata da stadio e compagni: purtroppo non gli gira bene, ma mi era piaciuto insieme a Zortea da quella parte. Il rigore avrebbe dato spinta emotiva differente, mi spiace per lui e per la squadra ma si va avanti».

È stata una scelta un po’ di tutti quella del rigore? Come ha reagito dopo?

«In questi anni Orso ha portato enormi soddisfazioni e punti al Bologna, l’ha fatto fino a pochissimo tempo fa e continuerà a farlo: gli serve una scintilla. Tutti oggi lo abbiamo spinto sul quel dischetto. Non si deve abbattere e tutta la squadra era con lui. Sono momenti, gli sta girando male perché ha avuto anche altri palloni per i quali di solito è più concreto. Tutti aspettiamo i suoi gol decisivi».

Una valutazione sulla partita di Bernardeschi?

«Oggi avevamo la necessità di adattare lui come esterno basso, e ha dato grande disponibilità, soprattutto viste le assenze. Ci ha dato una grande mano, con Sohm e lui abbiamo cercato di essere più legati e palleggiare e per 70 minuti ci eravamo riusciti. Il rigore ci avrebbe consegnato una partita diversa, l’errore ci ha un po’ abbattuto e non doveva accadere. Non mi è assolutamente dispiaciuto perché sa fare anche quello».

COme ha vissuto la loro mancata convocazione?

«Mi dispiace perché sarebbe stato un grande riconoscimento per loro e per tutti noi. C’è chi arriverà al limite della prossima gara, ma ci prepararemo al meglio. Ci roviniamo un po’ questi giorni di riposo con il risultato di oggi, ma prepareremo sia campioanto e sia il quarto di finale importantissimo al meglio. Cercheremo di scalare la classifica alla ripresa: l’obiettivo è quello di essere ad aprile dentro a una competizione importante, e lo abbiamo raggiunto, ora cercheremo di fare tutto nel migliore dei modi».

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