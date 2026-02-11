Bologna-Lazio, il doppio ex Mudingayi: «Partita fondamentale per entrambe»

Dai preliminari di Champions League con la Lazio nel 2007/08 al Bologna di Di Vaio nel 2011/12. Gaby Mudingayi conosce molto bene l’emozione di vivere due spogliatoi importanti come quelli biancoceleste e rossoblù. Ricordato per il suo senso del sacrificio, si è reso protagonista con entrambe le maglie. Sia nelle coppe europee nella Capitale sia nella corsa alla salvezza sotto le Due Torri.

Verso la sfida fra la squadra di Italiano e quella di Sarri, l’ex-centrocampista ha commentato ai microfoni di Il Cuoio il momento di entrambe le squadre e il peso della partita.

Bologna-Lazio, l’intervista di Mudingayi

Sul momento delle due squadre

«Il Bologna sono due-tre anni che sta facendo benissimo. In questo momento è un po’ in difficoltà, ma credo che questa partita sia importante per alzare il morale della squadra e proseguire bene in campionato. Dall’altra parte, anche la Lazio ha avuto dei momenti complicati e sa che deve cercare di andare fino in fondo in questa competizione».

Che tipo di partita sarà

«Sarà una partita molto equilibrata e fondamentale per entrambe le squadre. In qualunque modo finirà sarò contento, perché sono due squadre che avranno per sempre un posto speciale nel mio cuore».

Bologna, più di una semifinale in palio

Per il Bologna, il passaggio del turno vale molto di più dell’accesso alla semifinale di Coppa Italia. I rossoblù non vincono al Dall’Ara proprio dall’ultima sfida dagli ottavi di finale contro il Parma del 4 dicembre. Conquistare la semifinale potrebbe aiutare a invertire il trend negativo che ha caratterizzato le ultime gare di campionato: 1 vittoria e 4 sconfitte nelle ultime 5. Ma non solo. Vista la classifica in Serie A – 10° posto a quota 30 punti – la Coppa Italia non rappresenta più una via di accesso secondaria alle competizione europee nella prossima stagione.

