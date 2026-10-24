La vittoria di Cagliari, il successo della Primavera e le dichiarazioni di Bernardeschi e Palladino: Bologna, le notizie di oggi sabato 24 ottobre 2026

Di seguito trovate le principali notizie di oggi in casa Bologna.

Bologna FC: successo fondamentale in quel di Cagliari

Lo consideravamo un vero e proprio spartiacque, al pari della trasferta di Lecce. Il Bologna non ha tradito le attese e si è imposto per due reti a zero all’Unipol Domus di Cagliari (per la terza stagione consecutiva). Successo fondamentale per i rossoblù, maturato grazie alle reti di Casale e Bernardeschi su calcio di rigore.

Qui trovate la cronaca integrale del match tra Cagliari e Bologna.

Trovate qui le pagelle relative alla partita di oggi.

Le dichiarazioni di Bernardeschi e Libra

Al termine della sfida dell’Unipol Domus, Bernardeschi si è presentato di fronte ai microfoni e alle telecamere dei giornalisti presenti in sala stampa. Il numero dieci carrarino è rimasto soddisfatto della prova offerta dai suoi compagni in un campo storicamente caldo e difficile.

Trovate qui le dichiarazioni di Federico Bernardeschi.

Nelle notizie di giornata rientra anche Marco Libra ha rilasciato delle dichiarazioni in sala stampa. Il giovane venezuelano ha propiziato il raddoppio sull’azione del rigore, poi trasformato da Bernardeschi.

Qui le parole del giovane centrocampista rossoblù.

Cagliari-Bologna FC: il commento di Palladino

Alle dichiarazioni del fantasista rossoblù ha risposto anche il tecnico del Bologna, Raffaele Palladino. L’allenatore rossoblù ha ricevuto le risposte che cercava dai suoi ragazzi: atteggiamento giusto e voglia di riscatto.

Qui le dichiarazioni di Palladino.

Il nostro commento sulla partita.

Bologna Primavera

Pomeriggio perfetto sotto le Due Torri. Il Bologna Primavera stende la capolista Empoli per tre reti a uno e lo aggancia in vetta alla classifica del campionato di categoria.

Qui trovata la cronaca integrale del match.

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