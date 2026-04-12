Bologna, fiducia in Ravaglia e pochi cambi: ecco la formazione anti Lecce

Bologna-Lecce sarebbe potuta essere la grande occasione per i giocatori meno utilizzati. Eppure, tra alcuni infortuni e qualche assenza forzata, probabilmente gran parte dei rossoblu dovrà moltiplicare le proprie fatiche anche in vista di giovedì. La sfida contro il Villa è alle porte e le scelte di formazione di oggi saranno fondamentali per capire cosa succederà in Europa. Qualche indizio, intanto, lo abbiamo già.

Ancora fiducia a Ravaglia

Nonostante la prestazione complicata di giovedì, Italiano conferma la sua fiducia in Federico Ravaglia. Al momento vedere Pessina titolare sembrerebbe quasi impossibile, salvo ripensamenti e sorprese del prepartita. Anche se, molto probabilmente, il ragazzo avrà le sue occasioni entro la fine del campionato.

Davanti al guantone di Castel Maggiore, spazio a Lucumi (squalificato in Europa), Zortea e Miranda. Due hanno giocato anche giovedì, il terzo deve ritrovare minuti dopo due panchine consecutive. Avrebbe chiuso la linea Helland, ma un’influenza dell’ultimo minuto ne rimanda la titolarità. Al suo posto, è pronto Vitik, favorito su Casale.

Tra chi riposa e gli stacanovisti

A centrocampo, nonostante la squalifica di Ferguson, la squadra si farà trovare pronta. Assieme a Freuler dovrebbero giocare i più riposati, cioè Moro e Sohm. Stessa logica per gli esterni: in campo Cambiaghi e Orsolini. In attacco, invece, il dubbio è tra Castro e Odgaard, con una curiosa soluzione tattica. In caso ci sarebbe anche Castaldo in panchina, pronto a fare esperienza.

Fonte: Stadio, Dario Cervellati

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook