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Bologna, fiducia in Ravaglia e pochi cambi: ecco la formazione anti Lecce

Ecco i primi spunti per la titolare di oggi

Pubblicato

2 minuti fa

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La formazione di partenza in Bologna-Aston Villa 1-3 (© Bologna FC 1909)
I titolari in Bologna-Aston Villa 1-3 (© Bologna FC 1909)

Bologna-Lecce sarebbe potuta essere la grande occasione per i giocatori meno utilizzati. Eppure, tra alcuni infortuni e qualche assenza forzata, probabilmente gran parte dei rossoblu dovrà moltiplicare le proprie fatiche anche in vista di giovedì. La sfida contro il Villa è alle porte e le scelte di formazione di oggi saranno fondamentali per capire cosa succederà in Europa. Qualche indizio, intanto, lo abbiamo già.

Per approfondire:
Lecce-Bologna 2-2 (© Bologna FC 1909)

Juan Miranda in azione nella gara d’andata tra Lecce e Bologna di questo campionato di Serie A (2-2) (© Bologna FC 1909)

Ancora fiducia a Ravaglia

Nonostante la prestazione complicata di giovedì, Italiano conferma la sua fiducia in Federico Ravaglia. Al momento vedere Pessina titolare sembrerebbe quasi impossibile, salvo ripensamenti e sorprese del prepartita. Anche se, molto probabilmente, il ragazzo avrà le sue occasioni entro la fine del campionato.

Federico Ravaglia, subentrato in Genoa-Bologna 3-2 (© Bologna FC 1909)

Federico Ravaglia nel prepartita di Napoli-Bologna a Riad, finale di Supercoppa Italiana vinta poi dagli azzurri (© Bologna FC 1909)

Davanti al guantone di Castel Maggiore, spazio a Lucumi (squalificato in Europa), Zortea e Miranda. Due hanno giocato anche giovedì, il terzo deve ritrovare minuti dopo due panchine consecutive. Avrebbe chiuso la linea Helland, ma un’influenza dell’ultimo minuto ne rimanda la titolarità. Al suo posto, è pronto Vitik, favorito su Casale.

Martin Vitik esulta per il gol, match winner di Stoccarda Bologna

Martin Vitik esulta per il suo primo gol in amichevole estiva, match winner di Stoccarda Bologna (© Bologna FC 1909)

Tra chi riposa e gli stacanovisti

A centrocampo, nonostante la squalifica di Ferguson, la squadra si farà trovare pronta. Assieme a Freuler dovrebbero giocare i più riposati, cioè Moro e Sohm. Stessa logica per gli esterni: in campo Cambiaghi e Orsolini. In attacco, invece, il dubbio è tra Castro e Odgaard, con una curiosa soluzione tattica. In caso ci sarebbe anche Castaldo in panchina, pronto a fare esperienza.

Fonte: Stadio, Dario Cervellati

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