Bologna-Lecce: Odgaard verso il ritorno come prima punta

Nelle ultime ore, a partire dalla vigilia di Bologna-Lecce, c’è un’idea che sta prendendo fortemente piede a Casteldebole. Si parlerebbe di un ritorno al passato, ma anche al futuro. Perché, come aveva detto Italiano, Odgaard nelle gerarchie offensive è il terzo dietro a Castro e Dallinga. E, sicuramente, capiterà ancora di vederlo nella posizione in cui è sbocciato definitivamente.

Ciò non vuol dire, però, che piazzare il danese come punta sia una scelta abituale. Per quanto nato in quel ruolo, interpretato per diverse stagioni ottenendo più di 40 gol, a Casteldebole la sua posizione è arretrata notevolmente con il passare dei mesi. Da punta ad ala con Motta, da ala a trequartista con Italiano. Ma oggi può arrivare la chance proprio nel ruolo nativo.

Rinunciare a Castro: il dubbio amletico

L’idea c’è e circola, questo è sicuro. Però rinunciare a Castro in questo momento sembra un’operazione ardita. Specialmente per un giocatore che non interpreta il ruolo con costanza da quasi due anni. Da quando, per intenderci, segnò due gol alle prime due gare contro il Bologna, per poi esordire da titolare contro l’Empoli.

Da allora è cambiato tanto, anche il modulo, ma il mister non ha mai dimenticato la duttilità di Odgaard. E, di certo, non accadrà neppure oggi. Per quanto il dubbio possa essere profondo, anche perché l’Atalanta ha perso e i rossoblu devono crederci.

Orfani di Dallinga

A causa dell’assenza di Dallinga, poi, anche giovedì Jens si è trovato a fare la punta, avvalorando l’ipotesi di un nuovo esperimento. Se prima Italiano stava cercando di introdurre il suo trequartista al ruolo di mezzala, probabilmente ora le carte in tavola sono mutate e le esigenze non sono più le stesse.

Così, ecco ritrovato un Odgaard versione punta, un Odgaard vintage che potrebbe dare problemi alla difesa leccese. Sperando che sia una versione special che risolve i problemi, non possiamo che attendere il match con curiosità e trepidazione. A volte è proprio alle origini delle cose che si nasconde la risposta più profonda…

Fonte: Stadio, Dario Cervellati

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