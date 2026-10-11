Bologna, a Lecce si gioca per la cinquina

Va bene cercare punti, ma il Bologna dovrà essere attentissimo nella sua caccia. Sì, perché nonostante l’apparenza ci parli di una lotta salvezza in realtà i salentini hanno perso in casa soltanto quattro volte nel nuovo millennio contro i felsinei. La statistica è testimoniata anche nel numero odierno de il Resto del Carlino in un articolo di Giovanni Poggi. Va detto, però, che le occasioni per fare cinquina negli ultimi anni ci sono state tutte, tra un rigore a tempo scaduto per gli avversari e il gol di Camarda all’ultimo secondo durante la passata stagione.

Due 2-3 corsari

Gli ultimi due successi del Bologna corsaro al Via del Mare risalgono alle epoche di Sinisa prima e Thiago Motta poi. Entrambi i match finirono sul 2-3 e, sia nel 2019 sia nel 2023, gli emiliani si stavano per far soffiare via un enorme vantaggio.

Partendo dalla fine, l’ultima rapina in terra pugliese risale all’ultima giornata della stagione 2022/23. Per intenderci siamo a 12 mesi dalla qualificazione in Champions, ma il Bologna già girava benissimo. Il successo targato Ferguson, Zirkzee e Arnautovic arrivò soltanto all’ultima azione, grazie ad una conclusione al velluto dello scozzese che fu corretta anche dal palo e si appoggiò sul fondo della rete.

Poco prima, però, era arrivato il pareggio di Oudin che, a due minuti dall’inizio del recupero, poteva seriamente infastidire i sogni dei rossoblu. Che alla classifica non chiedevano niente, è vero, ma volevano chiudere al meglio una grande stagione.

Sinisa il lottatore

Nel 2019, invece, i felsinei di Sinisa Mihajlovic erano andati avanti addirittura di tre gol. Il doppio Orsolini, intervallato dalla gioia di Sansone, è bastato ad evitare la rimonta di un Lecce tutt’altro che arrendevole, che nel finale ha rischiato di riprendere addirittura il pareggio. Babacar e Farias negli ultimi minuti avevano infatti riaperto il discorso, sfruttando qualche distrazione rossoblu.

Andando più indietro nel tempo, sono stati soltanto due gli ulteriori trionfi rossoblu in Salento. Nel 2011 arrivò un successo di misura grazie ad una perla di Gaston. Mentre sette anni prima erano stati Pecchia ed Igli Tare a guadagnarsi i tre punti. Tre punti che oggi sarebbero come una mannna dal cielo, specialmente visto il successo del Genoa sulla Fiorentina e l’impellente necessità di allontanarsi dalle zone calde della classifica.

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