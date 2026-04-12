Bologna-Lecce (2-0), Orsolini: «A Birmingham può succedere di tutto. Saputo? Mi ha detto che…»

Il Bologna è tornato a vincere al Dall’Ara: contro il Lecce è finita 2-0 grazie alla rete al 26′ di Freuler, che ha appoggiato praticamente dalla linea di porta dopo la traversa colpita da Orsolini, autore del definitivo raddoppio al 92′. L’ultimo successo interno dei rossoblù risale al 26 febbraio in EL contro il Brann; in Serie A, invece, bisogna tornare indietro fino al 23 febbraio contro l’Udinese – in entrambe le occasioni per 1-0.

Tra i protagonisti nelle file dei padroni di casa c’è sicuramente Riccardo Orsolini, che nel post-partita si è concesso ai microfoni per l’intervista post-partita. Di seguito, le sue dichiarazioni a Sky Sport.

Bologna-Lecce, l’intervista post-partita di Orsolini

Cosa succede a Birmingham adesso?

«Questa vittoria è importante perché ci da slancio per giovedì. La palla è rotonda, e noi siamo una squadra strana: può succedere di tutto».

Cosa ti ha detto Saputo?

«Il Presidente mi ha detto che mi offriva una cena. Dopo avermi consegnato la statuetta delle 100 presenze e quella del Man Of The Match me ne ha chiesta una e io gli ho detto ‘Sceglitela’».

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