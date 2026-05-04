Bologna a luci spente: un finale incomprensibile

Il Bologna mette in fila la quarta partita consecutiva senza fare gol. Contro il Cagliari finisce a reti inviolate e la sensazione è quella che la squadra di Italiano abbia esaurito la benzina. Poche energie, soprattutto mentali: che sia proprio sul piano psicologico che la rosa non era del tutto all’altezza di quattro diverse competizioni?

Un Bologna in riserva di benzina

Come scrive Repubblica, la sensazione è che il Bologna abbia terminato energie mentali, rabbia e voglia. Difficile parlare di stanchezza fisica visto il continuo turnover delle ultime settimane. A maggior ragione nella gara di ieri contro il Cagliari alla Unipol Domus, dove sono scesi in campo dal primo minuto giocatori come Odgaard, Dominguez, Helland, De Silvestri e Sohm, poco se non per nulla impiegati negli impegni più recenti.

Il paradosso del futuro

Arrivati a questo punto della stagione, anche l’obiettivo minimo dichiarato dalla società sembra scricchiolare. L’ottavo posto non è affatto una certezza e le prossime (e ultime) tre sfide contro Napoli, Atalanta e Inter lo mettono ancora più in pericolo. Ormai ci si preoccupa solo di mettere assieme una squadra competitiva per la prossima stagione per giocarsi la qualificazione in Europa, quando la stessa sarebbe potuta essere ancora in ballo.

Questo è l’inevitabile finale di stagione del Bologna e non c’è poi da meravigliarsi se Vincenzo Italiano le sta provando tutte. Scelte discutibili quelle dell’allenatore, forse dettate proprio dalla mancata tensione che si percepisce all’interno del gruppo. Magari ha solo voluto tentare di dare una scarica elettrica, seppur con scarsi risultati.

What’s next?

La prossima stagione i rossoblù non si giocheranno le coppe e potranno concentrarsi solo sul campionato, così da poter giocarsi nuovamente le coppe. Controsenso? Forse si, ma il prossimo potrebbe essere l’anno delle risposte. Una rivoluzione è all’orizzonte: sarà quella a riportare la luce negli occhi dei giocatori e dei loro tifosi?

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