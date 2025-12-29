Punte che ultimamente non pungono

Ieri, nel postgara di Bologna-Sassuolo, le parole di Vincenzo Italiano sono risuonate in tutta la sala stampa: ci manca concretezza davanti. Un mese fa facevamo gol, ora no. Una lettura più che corretta, da parte del mister, che denuncia pubblicamente una situazione che ormai blocca i rossoblù da oltre un mese, perlomeno in campionato, e chi di mestiere dovrebbe fare gol si trova spesso e volentieri a mangiarsi le mani tornando a coprire nell’altra metà campo.

Bologna, manca il gol

Nelle caselle marcatori mancano infatti i nomi degli attaccanti, nonostante ieri vedere tornare un ragazzo d’oro come Fabbian ritrovare il gol sia stato importante per tutti, in casa Bologna. Ma chi manca sono le punte, quelli che il fiuto del gol dovrebbero averlo nel naso e nelle vene, e che invece continuano a sfiorare le occasioni, senza prenderle di petto. I numeri parlano chiaro, anche se sappiamo che non contano solo loro nel calcio.

5 occasioni sfruttare su 24 complessive, peraltro solo da Castro e Dallinga, vista la nota lungodegenza di Immobile per infortunio (e, come ha confermato Italiano, non è ancora vicino al suo stato di forma ideale). 4 reti messe a segno per Castro, una da Dallinga, che peraltro è ultima punta che è stata in grado di segnare, visto che la sua rete più recente risale alla gara col Napoli a inizio novembre. Due mesi fa, un’eternità, nel calcio moderno, anzi, nel calcio in generale. Certo, non stiamo considerano la rete al Salisburgo in Europa dell’olandese e la palla-gol in Coppa Italia di Santi, ma anche in questo caso le attese restano tante, visto che si parla comunque di un mese di digiuno.

Una sfortuna che ci vede benissimo

Tocca solo il 20% la percentuale di gol messi a segno dal Bologna da terminali offensivi di ruolo. Orso ha rivelato un grande stato di forma nella prima metà di stagione ma al momento fatica e non poco, Odgaard non sta mostrando le meravigliose prodezze dell’anno passato e Bernardeschi, non appena ha ingranato, ha fatto crack. Senza dimenticare la febbre arrivata a Cambiaghi il giorno prima della gara col Sassuolo.

In sintesi, il Bologna macina tanto gioco, produce, sforna prestazioni, ma la verità è che questo gol manca dannatamene, e i risultati recenti lo dimostrano. Servirà oliare meccanismi che si stanno dimostrando arrugginiti: Italiano ha fissato un amichevole il 31, principalmente per restituire minuti a Immobile. Prima, però, un filo di riposo. Si torna ad allenarsi domani alle 11.

Fonte: Gianluca Sepe – Il Resto del Carlino

