Italiano parla del pareggio con il Sassuolo: «Ultimamente ci manca il gol» (Il Resto del Carlino)

Nell’ultimo incontro del 2025, il Bologna di Vincenzo Italiano ha ottenuto un pareggio per 1 a 1 contro il Sassuolo di Fabio Grosso. A nulla è servito il primo gol stagionale di Giovanni Fabbian, che ha momentaneamente portato in vantaggio i rossoblù davanti al pubblico del Dall’Ara: i neroverdi hanno riportato la questione in parità grazie alla rete di Muharemovic. Le due squadre emiliane si sono così spartite la posta in palio.

Il Bologna non riesce più a segnare. L’analisi di Italiano: «Con il Sassuolo abbiamo regalato troppo. Stiamo perdendo punti per strada ma siamo vivi e costruiamo occasioni»

È stato un dicembre magro per il Bologna, che veniva da ben 9 risultati utili consecutivi in campionato. Nelle ultime settimane, invece, la squadra di mister Italiano ha perso un po’ di punti per strada: prima del Sassuolo, infatti, erano arrivate anche i ko interni contro Cremonese e Juventus e il pareggio in trasferta con la Lazio, oltre alla sconfitta subita in finale di Supercoppa contro il Napoli.

In un mese, i rossoblù hanno portato a casa soltanto due punti, scendendo al settimo posto in classifica con 26 tessere (ma una partita in meno). La cosa non è sfuggita al tecnico dei felsinei, che ha commentato così la partita di ieri pomeriggio (valida per il diciassettesimo turno di Serie A): «In campionato stiamo perdendo per strada un be po’ di punti ma mi conforta vedere che siamo vivi, costruiamo occasioni e alcuni giocatori chiave, come Moro, Rowe e Fabbian, stanno crescendo di condizione. Certo, in questo momento ci mancano i gol di Orso e di tutti gli attaccanti».

In effetti l’ultima volta che il numero 7 rossoblù ha segnato su azione risale al 19 ottobre, allo 0-2 conquistato sul campo del Cagliari. Discorso simile per Ciro Immobile, rientrato poche settimane fa dopo essersi ripreso da un lungo infortunio subito all’inizio della stagione. «Il 31 abbiamo organizzato un’amichevole per fare crescere la condizione di Immobile, che oggi non ha più di 25-30 minuti di autonomia».

Vincenzo Italiano ha poi proseguito con l’analisi del match di ieri. «Le partite giocate ogni tre giorni non ci aiutano. E vi ricordo che avevamo fuori Skorupski, Heggem, Freuler, Bernardeschi e Cambiaghi, tutti elementi di qualità ed esperienza. In più in difesa abbiamo regalato palloni importanti al Sassuolo, che ci ha graziato».

