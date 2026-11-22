Arrivato sotto le Due Torri nell’estate del 2025 come uno degli innesti più costosi nella storia del club, Martin Vitik ha dovuto fare i conti con il peso ingombrante di raccogliere l’eredità di Sam Beukema. All’inizio l’entusiasmo era alle stelle, complice il gol decisivo nell’amichevole contro l’Eintracht, ma la crescita del ventitreenne difensore non è stata lineare. Tra inesperienza, qualche incertezza e un calo graduale nelle gerarchie, il centrale ceco ha vissuto mesi di pazienza, osservando spesso la scena da dietro le quinte.

Il nuovo corso con Palladino e la difesa a tre

La svolta è arrivata con il cambio in panchina e l’arrivo di Palladino, che ha ridisegnato l’assetto arretrato passando alla difesa a tre. Una scelta tattica che sembra esaltare maggiormente le qualità del giocatore rispetto alla linea a quattro, restituendogli smalto e prospettive. Come fotografato oggi dal giornalista Gianluca Sepe su Il Resto del Carlino, il difensore della Repubblica Ceca continua a farsi notare nel cammino rossoblù.

Quattro vittorie e un’occasione da afferrare: talismano Vitik?

Nonostante una partenza complicata, segnata dalla sconfitta casalinga con l’Inter e da spezzoni limitati contro Cagliari, Milan e Monza, il centrale ha sempre risposto presente. Nelle ultime quattro vittorie del Bologna, pur con minutaggi differenti e non sempre da titolare, il suo apporto non è mancato—come nel successo sofferto contro il Parma, dove ha causato il rigore su Fabbian prima che Orsolini e compagni raddrizzassero la gara.

Nazionali, assenze e futuro prossimo

Anche la parentesi con la nazionale ceca a novembre, pur saltando gli impegni in patria, gli ha permesso di ritrovare il campo e accumulare fiducia. Ora, con l’esclusione di Heggem per la sfida contro l’Udinese, si apre un’altra finestra per scalare posizioni. La strada è ancora lunga e la concorrenza non manca, ma la cura Palladino sta offrendo a Vitik una nuova spinta per dimostrare tutto il proprio valore.

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