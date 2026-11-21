Ieri pomeriggio, durante la canonica conferenza stampa pre-partita, Raffaele Palladino ha dichiarato con fermezza che Torbjørn Heggem non sarà tra i convocati per Bologna-Udinese (match valido per la dodicesima giornata di Serie A in programma domani alle 15 allo Stadio Renato Dall’Ara). Affermazioni piuttosto forti che evidenziano ancora una volta il momento difficile vissuto dal norvegese.

Torbjørn Heggem: «A Bologna sto facendo la panchina». E Palladino lo lascia out con l’Udinese: «Parole esagerate, per questa partita resterà fuori»

Qualche giorno fa, in effetti, Heggem si lamentava dello scarso minutaggio ottenuto dall’inizio della gestione di Raffaele Palladino. Con il suo arrivo, il difensore centrale norvegese è stato scavalcato nelle gerarchie, finendo di fatto in panchina dopo essere stato un titolare inamovibile e un pilastro della difesa rossoblù per tutta la scorsa stagione. Piove sul bagnato: l’ex West Bromwich non comparirà nemmeno nella lista dei convocati per la sfida di domani tra Bologna e Udinese.

Lo stesso mister Palladino ha dato conferma dell’assenza di Heggem nel corso della conferenza di ieri. «Secondo me le sue parole sono state strumentalizzate ed enfatizzate. Essendo un giocatore importante e giocando meno, giustamente, ha esternato il proprio malessere. Il ragazzo è tranquillo, per noi è importante e fa parte della rosa. Tuttavia le sue parole sono state esagerate. Per questa partita non verrà convocato, poi cercheremo di metterlo dentro da lunedì e farà parte sicuramente delle prossime gare» ha detto il tecnico rossoblù (parole riportate da Dario Cervellati sul Corriere dello Sport- Stadio odierno).

Ma per un giocatore insoddisfatto, ce ne sono altri che con mister Palladino in panchina sono rinati. È il caso di Casale e Odgaard, e lo stesso potrebbe valere anche per Moro e Dovbyk. Sul Resto del Carlino odierno, poi, Marcello Giordano riporta i giudizi positivi dati dal tecnico napoletano nei loro confronti. «Moro negli ultimi venti giorni ha accelerato, mi ha fatto vedere cose diverse. Dovbyk? Dalla Nazionale è rientrato con un piglio diverso, è così che lo voglio vedere. Con la non titolarità nessuno deve abbattersi perché io avrò bisogno di tutti e non lascio per strada nessuno».

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