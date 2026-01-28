Calciomercato Bologna – Prati nel mirino, ma resta il nodo tra club

Il Bologna continua a muoversi sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Tra i nomi monitorati resta quello di Matteo Prati, centrocampista del Cagliari, valutato dalla dirigenza rossoblù ma al centro di una trattativa che fatica a decollare.

Il Cagliari si è mostrato aperto al dialogo per Matteo Prati, ma la richiesta resta chiara: l’operazione dovrebbe prevedere un riscatto obbligatorio. Una condizione che il Bologna, al momento, non intende accettare. La società rossoblù preferirebbe inserire soltanto il diritto di riscatto, mantenendo margini di manovra in vista dell’estate. Senza un passo indietro da una delle due parti, la trattativa è destinata a restare ferma.

Alla base della posizione del Bologna c’è una scelta precisa. In questa sessione di mercato il club non vuole impegnarsi con investimenti già proiettati sull’estate. Una strategia che rende complicato accontentare eventuali richieste tecniche e che, di fatto, limita il raggio d’azione anche su profili ritenuti interessanti come quello di Prati.

Nel corso della stagione è emerso come al Bologna manchino alcuni elementi di qualità, in particolare a centrocampo e nella fase di finalizzazione. Quando gli esterni riescono a incidere, la squadra è competitiva, ma questo non basta per garantire continuità su più competizioni. Il confronto con le formazioni che precedono in classifica resta complesso: Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma, Atalanta e Como mantengono ritmi elevati e margini di errore ridotti. Il rischio, senza un rafforzamento strutturale della rosa, è quello di perdere terreno non solo nel presente ma anche nelle prossime stagioni, soprattutto considerando investimenti importanti come quelli effettuati dal Como. Per restare stabilmente ad alti livelli, diventa quindi necessario accompagnare gli obiettivi sportivi con un mercato adeguato.

Obiettivi e pressioni: il tema Saputo